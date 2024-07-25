房仲賣億級房產服務費倍增　鄉民喊不公：應論件計酬

▲鄉民提出房仲服務費應「論件計酬」。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

鄉民提出房仲服務費應「論件計酬」，就像很多餐廳都取消10%服務費，改採收取定額清潔費一樣，因為餐廳付出給這位客人的成本是一樣的。不過，資深房仲表示，論件計酬服務費模式可行性低，且房屋總價高10倍，服務費就多10倍的說法實務上不一定成立。

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網友在PTT房屋版發文，「仲介不管是賣1間1千萬元、或1間1億元的物件，手續流程都差不多，但如果使用趴數計算，仲介費就差距了10倍。」

他說：「如果服務費採定額計算，例如成交1間一律收取XX萬元，少了總價牽動仲介費的連動機制，仲介不但不會無故要求加價，還會在成交為前提下，幫忙買方跟屋主議價。」

原po認為：「這就像市面上已經有些餐廳，開始不收取10%服務費，改採收取定額清潔費一樣，因為餐廳付出給這位客人的成本是一樣的。」

話題一出，引發熱議，有些網友認同原po觀點，留言提到「論件計酬很好」、「論件計酬就會想要趕快促成下班回家，開太高就屋主自己去玩。」不過也有網友持相反意見，留言提到「高價的難賣，收多點正常啊！」

▲國內的服務費機制是最高上限6%，普遍情況下是賣方4%、買方2%。（示意圖／ET資料照）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，國內的服務費機制是最高上限6%，普遍情況下是賣方4%、買方2%，行之多年，消費者與業者都相當習慣，沒聽說過什麼太大希望改革的聲音。

葉沛堯說，實務上房仲都是希望拼成交，而且實價登錄資訊透明，不太會出現為了拿更多服務費，而去墊高價格，因為幅度相當有限，因小失大得不償失。

另外，有專做高價宅的房仲透露，大多情況下，房屋總價貴10倍，服務費並不會多拿到10倍，「由於屋主也知道豪宅總價高，仲介服務費拿得多，因此看準這點，在找房仲的時候，往往都會大砍服務費，有時仲介甚至只轉到賣方1%、買方1%，總共2%而已。」

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