陸敬民／竹北淪「炒房之都」　二手屋作價站上9字頭

▲近期新竹房市流傳高鐵新竹站前某建案二手屋，成交單價站上9字頭。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

近期在新竹的竹北重劃區仲介圈流傳一個重磅消息，那就是高鐵新竹站前某建案二手屋，成交單價站上9字頭，這種有買家透過人為操作的「作價」，讓二手物件站上9字頭的方式，十分不可取，呼籲業內人士應自律。

新竹房市受建地稀少影響，加上這幾年半導體業在國際一枝獨秀，以竹科為首的園區人，年薪大幅度躍升，導致新竹房市，特別是竹北重劃區，房價一飛衝天。

不過竹北重劃區房價飆漲，卻是一連串人為刻意操作，以這次的9字頭最為誇張、眾所周知，一般來說房市概分為一手預售屋跟二手成屋，預售案背後是財力雄厚的開發商和代銷業者，就算單價開到3位數，估計銀行鑑價、核貸成數也會配合，因為成交價是整批登錄，自然形成行情。

而現在首度出現9字頭的中古屋價格，屋主是自然人，並非開發商，據悉目前銀行鑑價也尚未到9字頭，現在突然冒出一筆9字頭成交價，就是標準的疑似典型投機客作高價格的手法。

▲正常買方會放著該區6~7字頭的物件不買，偏偏選1間中古物件，然後用9字頭購入？（示意圖／記者陳筱惠攝）

試算一下，假設銀行目前對其鑑價6字頭，跟這筆物件成交價單價9字頭，兩者單價差距30萬元，那麼2房25坪就是差距750萬元，代表這位買方除了跟銀行貸款外，還要額外自掏腰包750萬元現金，會有純自用的正常買方，放著該區還有6~7字頭的物件不買，偏偏就選1間中古物件，然後用9字頭購入？

所以，明眼人一看就知道在1000多戶的首購宅二手屋社區裡，突然天外飛來一筆的9字頭成交價，根本違反常識與邏輯，妥妥市場最常見的「釣魚」哄抬做高價套路！推測背後真正目的是要釣高價格、護航手裡一大批要出貨的物件。

透過「作價」的惡劣手法，讓竹北重劃區淪為全台公認的炒房之都！這也是新竹2020下半年房價哄抬飆漲的濫觴，提醒竹北炒房客，絕大多數民眾名下都只有一棟房產，有的甚至望房價興嘆、只能租房，二手屋自有其市場交易秩序，自備3成、貸款7成、以銀行鑑價為主要行情。

竹北炒房客若被查出勾結仲介業者「創造（提供）」虛假行情、擾亂市場交易秩序、致使消費者陷於錯誤、引發消費者心理恐慌，直接踩到新政府紅線，建議不要在此時做最壞的示範。



►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長