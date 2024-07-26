百萬YTR住家淹水！網點名「高雄1地」很會淹：買房要選古蹟周圍

▲仁武區八德中路、八德南路一帶淹水嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風強襲，高雄25日狂降驚人雷雨彈，單日雨量已超過莫拉克風災，YouTube擁有117萬訂閱的「Ru儒哥」住家位於高雄仁武區，水淹到大腿的高度，家裡的機車、重機、汽車全遭殃了，就有網友指出，高雄仁武區很會淹水，2018年也有淹過一次，有內行網友分享買房選位置的小技巧。

儒哥昨（25）日在YouTube頻道上傳影片，分享自家淹水的狀況，家中一樓幾乎變成一條河，機車、重機都泡在水中，汽車也幾乎快要滅頂，崩潰喊「正式成為受災戶之一」，影片發布21小時，觀看次數飆到260萬次。

有網友轉發影片到Dcard討論，不少人都提到，儒哥住的地區是高雄仁武區，「那邊超會淹水」。底下網友留言表示，「2018年淹過一次，因為當時的西南氣流致災，再來就是這一次了，這次因為颱風、西南氣流、大潮，因此才會淹成這樣」、「仁武那邊的滯洪池全滿了」、「仁武算是高雄很會淹的地方」、「仁武根本重災區，以前就很會淹，即便做了滯洪池還是排水一樣，低窪區天生的致命缺點」、「仁武那邊以前就逢雨必淹，房價不知道在漲啥的」。

不過也有網友指出，「不是整個仁武都會淹，也有沒有淹的地方」、「聽我鄰居說是下游榮總那邊在搞什麼污水處理的東西，可能有什麼東西阻塞影響排水，不然我鄰居住了30幾年都沒淹過水」。

另外，還有網友透露，買房子本來就要注意有沒有淹水的紀錄，「天然地形要先搞清楚，然後還要查淹水的紀錄，像仁武區其實就是淹水頻傳的地區，一般來說跟著古城遺址四周去住最安全，古人蓋房子比較不會蓋在低地」。就有網友留言驚呼，「我住在鳳山古城遺址附近完全safe，應該說我們這區一堆古蹟，完全沒淹」。

▼儒哥崩潰喊「正式成為受災戶之一」。（圖／翻攝自儒哥YT）

