林俊傑鄰居2億賣豪宅　少賣3車位「仍大賺逾2000萬」

記者項瀚／台北報導

歌王林俊傑鄰居2億元出售內湖豪宅，持有12年，大賺2192萬元，而且還「少賣了3個車位」。在地房仲表示，該豪宅在2017年周邊電塔拆遷，行情直上，屋主轉售大多都獲利不少，而少賣車位，不排除是前屋主還擁有其他戶，部分車位留下自用。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥 內行人回擊5大質疑

▲歌王林俊傑鄰居以2億元出售內湖豪宅，持有12年，大賺2192萬元。（圖／記者黃國霖攝）

歌王林俊傑持有的內湖豪宅「長虹天璽」，社區睽違1年半再出現交易，19樓戶以2億元交易，含車位權狀186坪。前屋主在2012年以1億7808元買進，等於持有12年，大賺2192萬元，漲幅約12%。

值得關注的是，前屋主12年前購入時，坪數登記為209坪。進一步觀察明細，當初屋主購入時買6個車位，但本次轉手只有3個車位，也就是說前屋主少賣3個車位，還賺2192萬元。

經查異動索引，賣方為蘇姓自然人，買方則為鐘姓自然人，戶籍就登記在本次交易的戶別中。

台灣房屋東湖特許加盟店長許兆承表示，過去「長虹天璽」旁有電塔，導致在開賣時形成購屋阻力，不過2017年後電塔拆遷，加上鄰近內湖市區、麗山國小，且擁有不少藝人、企業主住戶，讓該社區成為內湖地區明星豪宅，身價持續上漲。

許兆承指出，依台北地政雲資訊，本次「長虹天璽」交易拆算每坪117萬元，符合行情，而觀察實價登錄紀錄，該社區多數屋主轉手都增值至少2000萬元，房價漲最多的2020年5樓戶交易，價差超過4千萬。至於本次交易有3車位沒賣，不排除前屋主還持有其他戶別，留下部分車位自用。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，今年這波台股大漲，讓不少資產階級財富大增，部分資金轉向不動產市場，高端豪宅產品因此受惠，「長虹天璽」屋齡僅8年，是內科周圍相當具有指標性的豪宅，本次成交單價117萬元、前屋主獲利並不意外，近年該豪宅成交行情也都達100~115萬元水準。

▲「碧湖畔」最近1筆交易成交單價達158萬元。（圖／ET資料照）

賴志昶觀察，內湖還有另一指標社區「碧湖畔」，屋齡6年，同樣有具有名人加持，且由於坐擁碧湖獨一無二的景觀條件，因此成交單價行情更高，今年初17樓號以2.3億元交易，拆算單價達158萬元。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥 內行人回擊5大質疑