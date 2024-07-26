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高雄開挖建案遇水劫「安全無虞？」　結構技師曝復工關鍵

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲颱風凱米帶來暴雨，高雄市昨日淹水嚴重。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者張雅雲／高雄報導

颱風凱米帶來暴雨，高雄市昨日淹水嚴重，多區在雨勢漸歇後水漸漸消退，也有正在興建中的大型建案，剛好在進行地下室施工，出現短暫積水現象，結構技師表示，可透過觀測儀器檢測，若數據回到安全值，大樓就能繼續動工。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

颱風凱米肆虐，高雄連日強風暴雨，部分地勢低窪的區域，出現積淹水破百公分，部分正在興建中的建案也受到影響，地下室出現短暫積水現象。

高雄市建築公會理事長陸炤廷表示，施工也要看在什麼階段，一般來說，若是在開挖階段，只要一出現積水，工地就會派人用抽水馬達，立刻把水抽掉，不至於出現大泡水情況。

像是華友聯援中案剛好施做地下室，沒有遇上積水，就等雨停重新施工，一般來說，若地下室已經到結構期，結構體搭好就更不擔心積水問題，只要抽水馬達把水抽掉，就可以進行後續工程。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲開挖地下室一定都配有觀測儀器，包括水位計、傾度盤、壓力計，用來測量地下水位高度等。（示意圖／記者張雅雲攝）

至於其它施工中建案，也沒聽聞地下室有積水等情況，陸炤廷指出，地下室最怕申請使照前、配好水電管線後，才出現淹、積水，只要一碰到水就要重新檢驗各項機電、電梯設備，設備出現損壞也要進行更換，才能進行後續工程。

懋元法律事務所律師、土木結構技師張簡明杰指出，正在興建的建案，開挖地下室一定都配有觀測儀器，包括水位計、傾度盤、壓力計，用來測量地下水位、以及擋土支撐，共有安全值、警戒值、行動值3條界線，若檢測在安全值內，只要抽乾水就可以復工，等到檢測值達行動值，大多已經來不及補救，在警戒值時，就需要盡快進行搶救。

包括水位計數值太高，代表地下水位高漲，需加強抽水，一旦壓力計監測到水壓提高，要盡速支撐擋土，其它尚未開挖地區也要加強抽水，必要時加強灌漿，避免地基被掏空，造成鄰房傾斜、天坑等損鄰意外，張簡明杰說：「要等到監測數值回復正常，才能繼續施工。」

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關鍵字：高雄建案施工積水颱風

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