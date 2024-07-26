「台南、高雄房價仍在補漲」　潤隆砸23億買高雄千坪地

▲2023年營建股獲利王潤隆（1808）砸23.38億元買下高雄近千坪土地。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／高雄報導

2023年營建股獲利王潤隆（1808）購地積極，共砸23.38億元向京城建設買下近千坪土地，2月時也出手買下台南安平土地。潤隆總座林暐鈞表示，台南、高雄房價仍在補漲階段，公司看好中南部市場，購地重心也傾向於此。

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今（26日）潤隆（1808）發布重訊，以約10.3億元買下高雄苓雅區間建物土地，土地共計506坪，交易相對人是京城建設與1位自然人。事實上，包括前1筆交易，潤隆已共拿下945.82坪，共計23.38億元，平均單價247萬元。

潤隆去年營收大爆發，達306.84億元，年增11倍，稅後純益77.01億元、年增48倍，EPS（每股純益）達17.08元，創下歷史新高。

特別的是，為留下較多現金部位已為購地，發放現金股利3元、股票股利12元。今年以來，潤隆除了購入本次高雄苓雅區土地，年初時本站也報導，潤隆砸5.9億元購入台南安平680坪，且不排除繼續整合鄰地。

▲潤隆年初砸5.9億元買下台南安平680坪土地。（圖／翻攝自Google Maps）

潤隆總經理林暐鈞表示，中南部房價正處於補漲階段，公司購地佈局以台南、高雄為重心，本次購入苓雅區不會那麼快推案，可能持續整合周邊土地，屆時基地規模有望達千坪以上，推案價內部評估抓5字頭，但最終要看到時的市場行情。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店東劉宜昀表示，該地區段條件佳，旁邊就是高雄女中，距離愛河畔與流行音樂中心不遠，潤隆基地達到近千坪，且基地旁國軍英雄館樓高不算太高，未來建案高樓層坐擁景觀條件，推案價有機會達6字頭。

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