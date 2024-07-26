A7新案「富宇富御」吸睛！親民房價＋科技產業潛能衝高CP值

▲受限高房價排擠效應影響，雙北客紛紛往外圍尋求理想居所，A7重劃區成為許多人的好選擇，近期的新案「富宇富御」成為話題。（圖／擷取自建案官網，下同）

房產中心／綜合報導

根據不動產業界專家觀察，在平均地權條例上路近1年後，北北桃預售案房價漲幅近5％，自住客紛紛出籠帶動房市趨勢，北市文山與萬華突破百萬大關；新北永和、新店開出9字頭，三蘆、林口、新莊站上8字頭、創下區域新高；桃園龜山則出現6字頭開價，同樣是新高點。精打細算的購屋族於是將目光放在CP值更高的區域新案上，像是位於林口生活圈、擁有科技業未來前景的A7，近期推出的「富宇富御」預售案就是人氣焦點。

首購族之所以喜愛A7的原因，首要考量的是相對便宜的房價，北市貴到難以下手，新莊、三蘆等區域漲幅速度太快，相較於林口A8、A9，A7仍處於房價凹陷區，雙北客受到排擠效應自然外溢至A7。買房看重地段，A7受歡迎的第二個因素正是擁有絕佳地段，由於距離北市相當近又有捷運加持，不論是開車或坐大眾運輸通勤出行都十分便利。第三個原因則是A7具備發展潛力，不僅鄰近已進駐上百家上市櫃公司的華亞科園區，以及新北AI智慧園區、樂善科技園區，還有中華郵政物流園區提供超過5000個工作需求，可觀的就業人潮將帶來大量的住商需求，使區域蓬勃發展。

▲▼捷運與科技園區為A7重劃區帶來含金量。

由營造起家、經營超過30年的上櫃公司「富宇建設」相當看好A7，自2019年起深耕A7這片土地，至今已開發至第7案、總銷超過2500戶，累積好口碑、深受自住換屋族群喜愛，最新推出的「富宇富御」選址鄰近A7雙園區，超過4700坪的壯闊基地呼應公園首排棟距綠意景觀，給予住戶舒展大器的生活環境質感。並由以豪宅設計聞名的全台十大建築師吳六合操刀，加上擅長透過照明傳遞溫暖與力量的燈光師羅伊真等大師級團隊，集眾家之力精雕細琢而成。

▲富宇建設於A7再推新案「富宇富御」。

▲▼「富宇富御」交通便利，也近林口生活圈，生活機能良好。

富宇建設連5年榮獲誠信建商，堅持每棟作品皆以安全為基、美感為質，「富宇富御」也不例外，規劃7棟、六拼雙梯、地上23、24層、地下4層建築，室內格局為29到47坪、2+1到4房設計；公設除了常見的健身房、童樂區、花園步道之外，還包括全日餐廳、極限運動BAR、高球室等，高達26項設施豐富住戶日常遊憩需求；「富宇富御」更是區域內唯二的銀級綠建築，展現帶領消費者與時代一同前行的企圖心。

▲▼「富宇富御」規劃多達26項公設，適合全齡住戶共享。

入主位於規劃嶄新的A7重劃區，「富宇富御」的住戶也不必擔心生活機能，周邊有三井Outlet、環球購物中心、長庚醫院生活圈等大型成熟商圈與醫療資源，林口Outlet二期也逐步完善中，未來的工一AI智慧園區、華亞科二期、林口交流道改善工程、樂善科技園區、中華郵政物流園區等都將可望拉抬前景，加上距離國1約2公里多、開車10分鐘，還擁有機場捷運等完善交通網絡，都讓「富宇富御」成為理想購屋選擇，專案經理魏飄芳認為此案既能滿足重視房屋品質、社區環境、交通便利性的自住客，也能讓在意區域未來增值空間的投資置產族有信心。

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基地地址：桃園市龜山區樂捷段61地號

接待會館：桃園市龜山區文化一路＆文青路口

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官方網站：www.fuyu-a7fuyu.com.tw