A7賣到5字頭！他太衝擊「還能進場？」　一票人吵翻：別不信邪

▲A7重劃區是桃園市熱門區段。（圖／記者賴志昶攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園龜山「A7重劃區」是近年北台灣首購熱區，儘管生活機能尚未完整，但發展相當迅速。就有網友近來發現，該區房價已喊到一坪50萬元，忍不住驚呆發文「是不是太貴了？」話題掀起熱烈討論，一派人十分看好A7的潛力，也有網友忍不住苦笑，「今天天花板，明天地板。」

一名網友昨在PTT發文直呼，3、4年前，A7重劃區才一坪20多萬，結果現在房價竟來到50萬，「是不是太貴了，現在還可進場嗎？」

對此，大多鄉民見怪不怪，紛紛直呼「台中蛋白都50了」、「A7再不買，去買草鑼吧」、「沒肉了啦！自住的話，你也很難找到2房的」、「你不要買啊，明年被洗去東部」、「我之前覺得土城5字頭好貴，後來...就被洗到A7」、「台南都50了」、「嫌貴可以去買八里、淡海、草漯」。

同時，也有不少人看中該區潛力，表示「還好吧...五股被嫌到靠杯，新屋也開到50了欸，A7值得吧！還有捷運加持」、「上看70不要不信邪，沒錢就去買花東」、「A7從不到20萬，一路被酸到都要50了」。

值得一提的是，「A7重劃區」之所以成為雙北人口外移的首選區域，主要有三大優勢，首先是相對便宜的房價，跟A8、A9相比，仍是房價凹陷區；再來是擁有捷運、鄰近北市的地段優勢；最後則是產業鏈聚集，除了與華亞科園區、林口工業區相近，未來的樂善科技園區，預計將創造2300個工作機會，而中華郵政的物流園區，也會提供超過5000個工作需求。當然，A7也是有缺點的，除了有塞車問題外，有居民陸續檢舉，稱夏季聞到酸臭味和塑膠味，然而桃園環保局經查，稱並無違法情事。