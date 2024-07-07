預售屋禁轉售前後　北台灣3都價漲近5%

▲北北桃預售案在條例實施前後開價表現，房價漲幅近5％，顯見該制影響趨微。（圖／記者項瀚攝）

記者陳意雯／台北報導

去年7月，號稱史上最強的打房方案《平均地權條例》上路。《住展》雜誌比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，3區房價漲幅近5％，顯見該制影響趨微。

《住展》雜誌指出，在政策推行前一年，台北市預售案平均單價為120萬元，新北市與桃園市各是59.8萬元、36.2萬元， 而《平均地權條例》推行後一年，台北市平均單價來到125.8萬元，新北市和桃園市分別是62.6萬元、37.9萬元，3都漲幅近5%，顯見擺脫條例陰霾。

《住展》雜誌發言人陳炳辰觀察，近1年台北市大安區、中山區都有單價來到200萬元的新案，文山區與萬華區新案則突破百萬大關。而新北市的永和區、新店區相繼開出9字頭，三重區、蘆洲區、林口區、新莊區皆有開價8字頭案，創區域新高。桃園市中壢區與龜山區見7字頭開價，也創下新高點，遍地開花維持高檔水位。

陳炳辰表示，平均地權條例拍板施行，預售建商改以低首付、小坪數低總價案因應，加上新青安進場，既使預售屋並非立即受惠族群，但房市信心被帶動，「今年初更有股市激勵，買房意願強烈，建商開價依然居高不下。」

陳炳辰補充，近期建商已強勢預告下半年將在南港與文山區，板橋、三重、永和及新店區，加上桃園市中壢區都有機會見指標高價案，房價續漲恐已成定局。