全家出國16天「老婆沒關冷氣」　全場曝1關鍵：不差這小錢

▲全家出國16天，回家發現冷氣沒關。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「很好...冷氣沒關！」一名人夫哀喊，帶著全家大小出國16天，怎料一到家開門，居然飄出陣陣涼風，孩子還驚喊「爸爸好涼喔！」回想出門時，老婆大人是最後一個關門的人，而原PO哭笑不得詢問「如果是你（妳）會如何？」文章引來內行曝關鍵，「一級變頻的冷氣沒關電源都沒關係！」

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，全家人出國16天，舟車勞頓終於回到家裡，結果開門一股涼風迎來，孩子下秒驚呼「爸爸好涼喔！」一番話讓原PO笑不出來，「很好...冷氣沒關」，甚至門窗也都開著。

回想出門當天，老婆是最後一個關門上鎖的人，對此原PO詢問大家看法，「如果是你（妳）會如何？」

底下網友紛紛笑虧，「機智的老婆回：再出國16天，我一定關好冷氣」、「回國16天內都不要開冷氣，就打平了」、「不能怎樣，難道要離婚嗎？小事而已」、「結論：家電燈光裝智能系統的重要性」、「幸好你不是最後一個出門的，這樣想就好...我上次出門4天，回家發現水龍頭被貓打開，不知道流了幾天的水」、「還好不是瓦斯沒關，不然應該是沒家了，連鄰居都沒了」、「馬上換可以APP控制的冷氣」。

許多人也直言，「變頻冷氣噸數足夠的話，整個月不關也不會超過2000元」、「如果是變頻冷氣應該還好，而且出國旅遊了，也不差這小錢，好貼心的冷氣，迎接你們旅遊平安回來」、「能出國玩16天，會在意這點小事？格局小了」、「可以出國16天，冷氣費是小事」、「我家房間冷氣24小時都開著，已經很久沒關過，客廳冷氣只有想到跟睡覺才關，電費一期3000元（包含公設電費），16天沒關電費不會貴到哪，沒發生什麼事就好」、「真的不會怎樣，我家冷氣24小時每天都沒有關，電費才1065元」。