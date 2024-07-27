ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全家出國16天「老婆沒關冷氣」　全場曝1關鍵：不差這小錢

▲▼冷氣（圖／記者劉維榛攝）

▲全家出國16天，回家發現冷氣沒關。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「很好...冷氣沒關！」一名人夫哀喊，帶著全家大小出國16天，怎料一到家開門，居然飄出陣陣涼風，孩子還驚喊「爸爸好涼喔！」回想出門時，老婆大人是最後一個關門的人，而原PO哭笑不得詢問「如果是你（妳）會如何？」文章引來內行曝關鍵，「一級變頻的冷氣沒關電源都沒關係！」

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，全家人出國16天，舟車勞頓終於回到家裡，結果開門一股涼風迎來，孩子下秒驚呼「爸爸好涼喔！」一番話讓原PO笑不出來，「很好...冷氣沒關」，甚至門窗也都開著。

回想出門當天，老婆是最後一個關門上鎖的人，對此原PO詢問大家看法，「如果是你（妳）會如何？」

底下網友紛紛笑虧，「機智的老婆回：再出國16天，我一定關好冷氣」、「回國16天內都不要開冷氣，就打平了」、「不能怎樣，難道要離婚嗎？小事而已」、「結論：家電燈光裝智能系統的重要性」、「幸好你不是最後一個出門的，這樣想就好...我上次出門4天，回家發現水龍頭被貓打開，不知道流了幾天的水」、「還好不是瓦斯沒關，不然應該是沒家了，連鄰居都沒了」、「馬上換可以APP控制的冷氣」。

許多人也直言，「變頻冷氣噸數足夠的話，整個月不關也不會超過2000元」、「如果是變頻冷氣應該還好，而且出國旅遊了，也不差這小錢，好貼心的冷氣，迎接你們旅遊平安回來」、「能出國玩16天，會在意這點小事？格局小了」、「可以出國16天，冷氣費是小事」、「我家房間冷氣24小時都開著，已經很久沒關過，客廳冷氣只有想到跟睡覺才關，電費一期3000元（包含公設電費），16天沒關電費不會貴到哪，沒發生什麼事就好」、「真的不會怎樣，我家冷氣24小時每天都沒有關，電費才1065元」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：變頻冷氣出國老婆

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

南港2社區只在對街「成交單價差1倍」　在地房仲釋疑

相距僅50公尺、只在對面的南港2社區，都是走中大坪數路線，成交單價卻有天壤之別，落差高達1倍之多，其一單價行情逼近百萬，另一卻只有4字頭。在地房仲解釋，關鍵在於土地使用分區不同。

4小時前

雨彈侵襲！民眾憂基地泡水遭掏空　專家：短暫還好

颱風凱米帶來暴雨，高雄市昨日淹水嚴重，多區在雨勢漸歇後水漸漸消退，引來不少民眾擔心，大樓地基會不會受到影響？專家分析，土壤因含水量高而造成掏空現象，起碼要泡水在水裡1~2周，若只是短暫幾小時至1天，都不至於會有太大問題。

6小時前

存款快空了！買完房「想到1事」他超頭痛　全場搖頭：值得高興

買房不只要準備頭期款，還要抓裝潢、家電等預算。就有網友哀號，買完房後存款所剩無幾，但還要買必需家電，想到就頭痛，「看到別人裝潢得漂漂亮亮就覺得好羨慕。」對此，信義房屋專家認為，每個人對生活品質要求不同，其實可以先觀察看看自己到底需要什麼家具家電，達到減少預算的目的。

6小時前

中科中古社區4房法拍價4500萬　在地搖頭：完全0誘因

台中中科生活圈房市起漲有目共睹，實力雄厚的科技業更是每個預售新案主攻的目標客群，不過近期一筆位於正中科核心的中古社區4樓戶被法拍，91坪含2平車物件首拍價4500萬元，信義房屋專家也驚訝，該社區最高成交價尚未突破3千萬，從價格來說完全0誘因。

8小時前

全家出國16天「老婆沒關冷氣」　全場曝1關鍵：不差這小錢

「很好...冷氣沒關！」一名人夫哀喊，帶著全家大小出國16天，怎料一到家開門，居然飄出陣陣涼風，孩子還驚喊「爸爸好涼喔！」回想出門時，老婆大人是最後一個關門的人，而原PO哭笑不得詢問「如果是你（妳）會如何？」文章引來內行曝關鍵，「一級變頻的冷氣沒關電源都沒關係！」

8小時前

陸敬民／竹北淪「炒房之都」　二手屋作價站上9字頭

近期在新竹的竹北重劃區仲介圈流傳一個重磅消息，那就是高鐵新竹站前某建案二手屋，成交單價站上9字頭，這種有買家透過人為操作的「作價」，讓二手物件站上9字頭的方式，十分不可取，呼籲業內人士應自律。

10小時前

「台南、高雄房價仍在補漲」　潤隆砸23億買高雄千坪地

2023年營建股獲利王潤隆（1808）購地積極，共砸23.38億元向京城建設買下高雄近千坪土地，2月時也出手買下台南安平土地。潤隆總座林暐鈞表示，台南、高雄房價仍在補漲階段，公司看好中南部市場，購地重心也傾向於此。

7/26 19:09

雨彈狂炸！泡水屋結構該怎看　網問：房價該跌了？

凱米颱風強襲台灣，高雄25日風雨交加，整個高雄幾乎都泡在水裡，不但有透天淹了半層樓高，還有大樓地下室積水從地下3樓淹到1樓，住戶直接崩潰，就有網友發出靈魂拷問，泡水屋結構還安全嗎？房價是不是該跌了？信義房屋專家透露，單一淹水對房價影響有限。

7/26 17:44

大都會公園首排「新濠漾III巴黎公園」　國際級規格夢想中的家

城市大規模量能翻轉，仰賴軸心轉移，地處大台北生活圈核心地段的新北市，透過行政中心轉移加上打通交通脈動的策略，要將三重翻轉成下個信義計畫區。如今，三重第二行政中心即將完工，未來串聯起捷運三環六線，要將二重疏洪道重劃區，推升到另一個高峰。

7/26 16:04

高雄開挖建案遇水劫「安全無虞？」　結構技師曝復工關鍵

颱風凱米帶來暴雨，高雄市昨日淹水嚴重，多區在雨勢漸歇後水漸漸消退，也有正在興建中的大型建案，剛好在進行地下室施工，出現短暫積水現象，結構技師表示，可透過觀測儀器檢測，若數據回到安全值，大樓就能繼續動工。

7/26 14:57

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

出國16天「老婆沒關冷氣」　全..

廚房內「1家電」網喊必買！

樓下阿公動手截管線！害他家浴室..

屏東在地逾20年網美餐廳傳熄燈..

中台灣最大客製豪宅公開　自曝首..

買完房「想到1事」他頭痛　全場..

「台南、高雄房價仍在補漲」　潤..

房仲賣億級房產服務費倍增　鄉民..

高雄開挖建案遇水劫「安全無虞？..

鳳山車站交通瓶頸　高市盼最後1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

南港2社區只在對街「成交單價差..

雨彈侵襲！民眾憂基地泡水遭掏空..

買完房「想到1事」他頭痛　全場..

中科中古社區4房法拍價4500..

出國16天「老婆沒關冷氣」　全..

陸敬民／竹北淪「炒房之都」　二..

「台南、高雄房價仍在補漲」　潤..

雨彈狂炸！泡水屋結構該怎看　網..

大都會公園首排「新濠漾III巴..

高雄開挖建案遇水劫「安全無虞？..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366