他喊1縣市最宜居「完虐北中南」！網戰翻：堅硬台地真福地

▲有網友認為桃園是最宜居城市。（圖／記者劉亮亨攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱米颱風從宜蘭登陸、桃園出海，中南部雨勢卻比北部更猛，且淹水災情慘重。就有網友表示，颱風來的時候，台灣各縣市中，感覺比較少聽到有災情的地區是「桃園」，不太會淹水、缺水，地震時似乎也相對安全，空氣也不錯，「所以是不是桃園才是最宜居的城市呢？」話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「所以桃園才是最宜居的城市吧？」覺得桃園在颱風期間，災情相對較少，且比起南部地區，也較少受到水患的困擾。

他進一步比較，認為桃園的地質相對台北來說更為堅硬，比較沒有土壤液化的問題，因此在地震發生時，安全性相對較高。此外，原PO也認為，桃園的空氣品質比起受火力發電影響的中部地區來得好，「所以是不是桃園才是最宜居的城市呢？」

貼文一出，眾人紛紛留言，「桃竹苗非山區都差不多吧？颱風地震沒什麼大災情過」、「台北光有翡翠水庫就不可能輸桃園」、「對抗天然災害是吧？其他不好說」、「颱風從新屋出海，卻兩天沒啥風雨的怪地方」、「堅硬台地真的福地。」

但也有網友表示，「這次沒什麼風雨還滿意外的」、「桃園不是沒淹過，梅雨季時雨量200下三個小時，低窪地區淹一天，搞到隔天放假」、「納莉颱風、0610豪雨，桃園都有淹，供你參考」、「桃園很多人家沒被淹過水，但還是有要使用大眾運輸交通工具的時刻。納莉、0610，我提是因為淹到火車站了……」