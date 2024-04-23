超怕台北老房子被搖垮！他嘆「該怎勸老人都更？」　PTT搖頭：無解

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

近來花蓮縣頻繁發生地震，全台都有感。一名網友就提到，日前有建商來和他們談都更，不過因為1樓鄰居老人不肯，讓他看了很頭痛，擔心如果再來個大地震，台北市老房子會被搖垮，好奇有沒有方法可以勸鄰居老人？但不少人認為「無解，對老人來說就不划算啊」、「誰要做賠錢的生意？」

原PO在PTT發文表示，最近地震多到讓他覺得很不安，就怕台北市也會發生大地震，且看到台北一堆老舊公寓，「若是再大一點的地震震下去，保證房子倒一片」。

他也提到，其實前陣子有建商找他們那棟住戶談都更，可是1樓的鄰居老人不同意，所以最後沒有下文，讓他很頭痛，因為1樓鄰居整天占用公用道路，亂放盆栽當作自家造景，還會任意倒餿水，導致水溝裡面蟑螂叢生，都不好好維持清潔，結果又不願意都更，讓他十分煩惱，好奇有什麼方法可以解決嗎？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）



不少網友都認為無解，「很多人就不想家裡變小啊」、「以大換小又換不到一樓，大多都不願意換」、「很多老人就覺得不划算啊，空間變小、沒有一樓，而且誰知道要等多久」、「一堆這種的，而且很多是地主，好幾戶地主保留戶在租人，對他們來講現在能租人賺錢，幹嘛要都更」、「對老人來說不符合效益」、「你自己搬走比較快」。

也有人認為，「就錢不夠多，你說錢全部你出，他就答應了」、「你出市價1.5-2倍跟他談啊」、「一坪200萬把一樓買下來都更囉」、「就沒錢不然要怎樣？你出錢嗎」、「賠錢生意你會做嗎？」「1.錢、2.天擇，不然無解」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，理論上發生大地震之後，會有一部分的人會突然改變想法同意都更，不過沒有絕對，因為地震發生在花蓮，台北房子損害較小，比較沒有急迫性，通常就不會著急都更。