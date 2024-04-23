營建股指數超越大盤　信義：慎防市場過熱

▲雖台股跌破2萬點，但營建類股指數表現卻超越大盤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者項瀚／綜合報導

通膨加深民眾對台幣變薄的恐懼，觀察近來股市，雖台股跌破2萬點，但營建類股指數表現卻超越大盤，一路走高。信義房屋專家表示，一來是市場資金看好房市，二來是科技類股大漲，拉高本益比，讓營建類股看起來CP值高。

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雖然台股跌破2萬點的歷史高點，不過近日營建類股指數表現超越大盤，且從2月突破前高後一路走揚，累計到4月22日一度上漲35%，並在該日創下歷史新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市資金快速輪動，內需股成為近期的市場焦點，且觀察目前房市，一手、二手市場交易狀況熱絡，「今年前2月的預售揭露成交高達3200億元，延續去年下半年以來的熱絡市況，線上又有不少個案傳出捷報。」

▲今年前2月的預售揭露成交高達3200億元，延續去年下半年以來的熱絡市況。（示意圖／記者項瀚攝）

另一方面，台股科技類股大漲，進而拉高本益比，讓營建類股看起來CP值高，尤其有些公司去年也有不錯的營收入帳，今年穩健配發股利，營建類指數近期再度刷新歷史新高，反應市場對於房市看法樂觀。

不過，曾敬德提到，營建類股的股價從高價股到10塊的銅板股都同步出現拉升，「房價還在不斷創高的趨勢中，但市場的確有點過熱，除了要觀察股市是否能夠在高檔穩住，也要慎防房價漲太快後，是否有新的房市政策出爐。」

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