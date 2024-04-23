又是「軟腳樓」跪下！他翻出富凱街景照　秒嘆：只有柱子撐

記者鄺郁庭／綜合報導

近兩日突然地震連連，23日凌晨甚至發生2起規模6.0以上的淺層地震，花蓮再度傳出災情。胸腔科名醫蘇一峰就在粉專發文，只見他在Google地圖看花蓮富凱大飯店的街景圖，發現與月初倒塌的天王星大樓都是「軟腳樓」，「一樓的許多牆都打光當店面，只用柱子支撐」，於是震一震就「跪下」了。

▲富凱也是軟腳樓。（圖／翻攝自FB／蘇一峰）

蘇一峰在粉專貼出街景圖，「花蓮的富凱大飯店，一樓的許多牆都打光當店面，只用柱子支撐。地震震一震，就變成軟腳樓跪下去……」

貼文引發討論，「花蓮可能不適合這種有騎樓的房子」、「以前台灣的房子都是這樣蓋，只是很多人都把騎樓實牆蓋起來當車庫，花蓮幾乎當店面，不然台灣應該很多透天都會倒」、「真的都是長這樣」。

事實上，在天王星大樓事故中，土木技師公會花蓮辦事處處長林志誠曾表示，天王星大樓前方呈圓弧形，一樓騎樓又特別挑高，跟過往地震坍塌的維冠大樓、雲翠大樓類似，都是典型的「軟腳蝦」建築，由於921地震前建築法規的耐震要求不高，當年類似設計的建築在花蓮有不少，天王星大樓預計5日開始拆除。

林志誠建議，地震發生後，最好檢查建物外觀是否受損，一旦發現裂縫千萬不得輕忽，如果在樑柱接合處有45度角裂縫，最好請技師特別檢查。另外，若是屋齡在20年以上、921地震前設計建造的建物，尤其類似這次天王星大樓或維冠大樓等1樓大廳挑高的建築，更要特別留意。