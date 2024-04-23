冷氣遙控器墜下6樓！她急買「3支萬用遙控器」也沒用：救救我的電費

▲示意圖，和本新聞無關 。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）



記者朱祖儀／綜合報導

近來天氣越來越悶熱，不少民眾已經打開家中冷氣消暑。不過一名女網友崩潰表示，不小心把租屋處的冷氣遙控器丟下樓，沒辦法拿回來，結果去買萬用遙控器也無法匹配，冷氣廠商也倒了，現在冷氣關不掉，不知道該怎麼辦，只好PO文求助「救救我的電費！」文章曝光掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，近日不小心把租屋處的冷氣遙控器從6樓丟下去，因為剛好掉在房子跟房子之間的夾縫，根本拿不回來，讓她超級慌張，到小北百貨買3支萬用遙控器也找不到匹配的。

接著她試圖找冷氣廠商，可是搜尋後才知道公司已經倒掉了，因為擔心直接把電閘關掉就再也打不開，可是冷氣一直開著又很耗電，因此她無奈PO文求助，「救救我的電費！！！」

文章曝光後，有網友看傻表示，「好奇為什麼遙控器會墜樓」、「錢包：我還在扛」。也有人建議，「看你原本那隻遙控器是哪個頻段的去五金行買」、「可以下載看看手機的遙控器app，我房間是超舊箱型冷氣，原本的遙控器壞掉了，我爸就叫我用手機，結果是可以用的」、「冷氣插頭不能拔掉嗎」、「找隔壁鄰居借遙控器」、「你不如直接找電器行來幫你處理」。

事後原PO回應，經過3天努力，跑了7間五金行共買了6個萬用遙控器，終於順利找到代碼814的遙控器可以用，讓她鬆了一口氣。她也還原「遙控器墜樓」過程，當時遙控器剛好放在窗邊，結果開窗時沒放好，遙控器就直接掉下去了。