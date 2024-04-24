高雄丟棄彈簧床墊要收費了！傳統375元、獨立筒700元...明年實施

▲廢棄獨立筒彈簧床墊得耗費許多人工拆解，取出高碳鋼彈簧回收，剩餘的可燃性垃圾，還得送焚化爐燒掉。（環保局提供）

圖文／鏡週刊

根據高雄市環保局統計，高雄人每年丟棄的彈簧床墊約有10萬張，拆解、破碎過程工序繁瑣，能回收變賣的僅僅是高碳鋼彈簧，回收商拒絕處理，清潔隊接手，卻大感棘手，去年有7、8千床排隊等待拆解，有鑑於其他縣市，傢俱公司向客戶收費清運，卻把床墊丟給清潔隊處理，高雄市環保局研議，明年開始收費，以免影響區隊運作。

根據高雄市環保局統計，全市交由清潔隊處理廢棄彈簧床墊，每年約有10萬張，這數目相當驚人！問題來了，廢棄彈簧床處理過程相當繁瑣，得先運至處理廠，以人工拆解、破碎，取出高碳鋼彈簧，能變賣的也只有彈簧，剩下的可燃類的表布及獨立桶包膜，還得送至焚化廠燒掉，換言之，每拆一張彈簧床墊，就得賠好幾百元。

更糟的是，近「獨立筒彈簧床墊」因為睡起來舒服，近年大行其道，幾乎占了處理量的8成，可是拆解、破碎更費工，從去年起，高雄市環保局與廠商合作，先動用大型重機具進行「粗破碎」，再以人工拆解，但遇到獨立筒床墊，還是得費不少人工，嚴重排擠清潔隊員人力，影響其他環境清潔勤務。

因為多年來都是免費幫市民回收，環保局一度將彈簧床墊，納入鋁罐、紙類、鐵類、塑膠類等回收品項，發包給廠商處理，但廠商大喊吃不消，因為每回收一張床墊，就得賠不少錢，賣廢紙、廢寶特瓶賺來的錢，都倒貼在處理彈簧床墊上了，廠商揚言，若還得回收彈簧床墊，就不來標了！於是，環保局只好將彈簧床墊回收處理，收回清潔隊自己搞。

這還不是最慘的，另一直轄市發現有傢俱公司以「每張床墊一千元」代價，幫客戶「清運」床墊，但他們只清運、不處理，錢他們賺，廢棄床墊還是丟到清潔隊，交給政府傷腦筋，為此，環保局研議，不再免費處理，本著「使用者付費」，反映成本。

環保局科長陳皇嘉透露，該局預計，每張傳統彈簧床墊收取375元（內含清除費167元，處理費208元）、每張獨立筒彈簧床墊則收取700元（內含清除費200元，處理費500元），單人床則打6折計算。









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