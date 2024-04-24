住戶怒保全滑手機　狂投訴換人！「來新一批」一看後悔了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些保全在工作閒暇時，會滑手機殺時間。但就有網友表示，社區住戶會以警衛滑手機、不幫忙搬東西、不幫打掃阿姨打掃等理由跟管委會抱怨，「結果越換（保全）公司，警衛素質越爛」，令他納悶「為什麼會有人抱怨警衛玩手機呢？」引發討論。

一名網友在PTT的Gossiping板問卦「為什麼會有人抱怨警衛玩手機？」文中表示，他常聽媽媽說社區警衛又換人，因為有住戶抱怨警衛滑手機、不幫忙搬東西或打掃等等，管委會只好撤換。豈料，警衛越換素質越差，「最一開始愛抱怨的那幾個老太就開始閉嘴安靜了。」

他就不解，「為啥有人這麼沒同理心？警衛坐在那邊，難道發呆八小時嗎？薪水也不高，玩個手機是會怎樣？有事情找警衛，不是叫一下人家就會理你了嗎？」

他還聽說朋友公司接到案子，「是保全公司要監視警衛是不是在滑手機」，不禁直呼，「超可怕的，趕盡殺絕成這樣，把成年人當成軍校生在管欸！」也覺得台灣人對某些族群很寬容，也對某些族群高標準到病態。

貼文引發討論，不少人也認同，「心中都有一個慣老闆啊」、「越沒教養的人管越多」、「見不得人家爽，這叫損人不利己」、「看過不少次了，說真的會怎樣嗎？」也有網友表示，「長這麼大沒看過任何警衛在滑手機的，發呆瞌睡可能有，玩手機是真的沒看過。」

還有人有感表示，「我這邊的社區從40歲大叔換到65歲阿伯，一個玩手機一個睡覺，結果睡覺的反而沒事」、「這行業薪水又不高，要求太高，只會找不到人」、「就問花多少錢請，若真的有高薪，再來談要求素質合不合理。」