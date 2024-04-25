3因素降低外資意願　投資國內不動產金額年減35%

▲外資投資國內不動產金額下滑，2023年僅2.38億美元，創歷史次低，年減35%。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

外資投資國內不動產金額下滑，2023年僅2.38億美元，創歷史次低，年減35%。專家分析，除了大環境升息等因素，去年因《平均地權條例》修法，限制私法人購置住宅，加上時逢總統大選前夕，地緣政治也觸動投資人敏感神經。

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據經濟部數據，2023年核准華僑、外國人來台投資不動產業金額約2.38億美元，較2022年下滑約35%，為2012年以來次低。

進一步追朔，2012年房市景氣低檔，當時核准華僑及外國人來台投資不動產業金額，創1.75億美元最低紀錄，之後2013~2015年房市反轉進入多頭，每年吸引餘4.8億美元的外資投資。

▲華僑、外國人投資不動產業金額統計。（表／記者項瀚製）

不過，2016年房地合一稅正式上路，投資金額驟減至3.17億美元，直到2017年出現反彈，投資金額達7.17億美元創新高，之後連年下滑，直到房市於疫情情間復甦，2021年外資投資金額創6.53億美元的歷年次高。

但隨著全球局勢震盪，2022、2023年出現連2年下滑，2022年年減率達44%，到了2023年再下降35%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，擔心透過第三地公司的外資來台炒房，政府在之前有房地合一對外國人課以重稅，去年又因《平均地權條例》修法，限制私法人購置住宅，種種法規限制，使外國投資態度轉趨保守。

徐佳馨表示，2022、2023年受國際局勢衝擊，全球經濟不穩，且各國陸續進入升息循環，更增添不動產市場不確定性，且適逢2024年大選前夕，地緣政治也觸動投資人敏感神經。另外，受到閉鎖期影響，讓缺案問題雪上加霜，也是外資投資金額下降的因素之一。

不過，徐佳馨補充，近年不少台商回歸，因應高資產族群需求所成立的家族辦公室也成為新顯學，面對政經動盪與不可確定未來，不動產業會進入新局面。

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