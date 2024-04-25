比小坪數鄰居「每坪便宜7萬」　同社區大坪數超香？專家搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

通常同社區的小坪數，單價會比大坪數來得高，價差4～5萬、甚至6～7萬的情況都有，照理說當然是大坪數比較划算，就有資深房仲分享，「以實務經驗來說，消費者常以『總價』作為優先導向」。他坦言，在預售屋市場中，小坪數戶型通常都賣得很好，「畢竟這是進入社區的最低門檻。」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文，以「小坪數高單價vs大坪數低單價」為主題分享見聞，文中表示，一般大家會有個基本認知，「同社區的小坪數，單價會比大坪數來得高」，他認同這是正常的。

以他過往的印象來說，小坪數的單價比大坪數的單價高2～3萬就差不多了，但現在的預售屋，大小坪數單價差4～5萬、甚至6～7萬的情況都有，他覺得相當驚人。

林姓房仲還實際舉例，同個社區、同個樓層有A戶型及B戶型，面向相當。首先，A戶型30坪，單價73萬，含車位總價2440萬；B戶型43坪，單價66萬，含車位3088萬。

看到價格後，可能會有人說，「不用想也知道要買B戶型43坪的，硬生生比鄰居每坪便宜個7萬，難道不香嗎？」但他就搖頭，「以實務經驗來說，消費者常以『總價』作為優先導向，A戶型通常都賣得很好，畢竟這是進入社區的最低門檻。」

而買了小坪數後，若區域發展得不錯、社區營運穩定，房價可能大噴發，銷售上也未碰上住宅信用管制門檻的困難，「到時恐怕又會有人回頭說：『早知道當初直接買大一點的』」，令他直呼，「這些都後話了，人生沒有如果。」