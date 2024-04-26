夯劇取景地歇業3年後招租　租金引發爭議

▲曾是夯劇《華燈初上》取景地的老牌西餐廳「婷亭玉翠」招租。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

曾是夯劇《華燈初上》取景地的老牌西餐廳「婷亭玉翠」，位於大安區安和路，該店已閒置3年以上，近日以每月15萬元招租，被許多鄉民大嫌太貴。不過，在地房仲表示，該區餐廳多，店面空置率低，此價碼符合行情。

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大安區安和路「婷亭玉翠」簡餐店擁30年歷史，頗有名氣，但在3年多前熄燈，讓人不捨。該店面過去還曾是夯劇《華燈初上》的取景地，當時就是蘇美玉得知吳子維身世之後，與朱文雄見面並告知真相的餐廳。

▲「婷亭玉翠」簡餐店曾是夯劇《華燈初上》的取景地。（圖／ 翻攝自Netflix）

然而，該店面近日在網上招租，月開約15萬元，1、2樓各30坪，消息一出引發不少網友關注，但多人認為租金太貴，紛紛留言：「是不是房租有點高」、「就讓它養蚊子吧」、「很好奇要做甚麼一個月才能做到14萬」、「給盤子做的吧」等等。

經查，房東為傅姓自然人，在1995年就透過繼承取得，過去未曾出現實價租賃。

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，該店面位於安和路、靠遠企百貨一帶，附近有不少美食餐廳，店面空置率不高，巷內店面月租都已有近10萬元價碼，「而本次招租店面位於三角窗，點位更好，15萬元真的不算貴。」

▲老牌西餐廳「婷亭玉翠」靠近遠企百貨。（圖／記者項瀚攝）

吳國源說，「婷亭玉翠」開業相當多年，生意一直不錯，過去歇業熄燈頗讓人意外，「撤出後店面閒置這麼久，推測可能是房東不再租給餐飲業，不然以15萬元的月租金來說，應該很多餐廳業者都會有意願承租。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，安和路、和平東路一帶有不少上班族人口，平日中午具用餐需求，且由於酒吧和餐酒館也開了不少家，晚上與假日時段不冷清，但對於餐飲之外的業種來說，確實較不容易選擇在該區開店。

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