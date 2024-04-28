新包租公砍價近6千萬　入手中山大學整棟學套

▲中山大學周邊有棟學生宿舍，以1億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年台灣面臨少子化，不只影響大學招生，周邊過去很熱門的學生套房，連包租公都出現衝擊。根據實價登錄，中山大學周邊有棟學生宿舍，以1億元成交，專家表示，中山是高雄老牌大學，新生報到情況也很踴躍，有人接手學生套房也不意外。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

根據實價登錄揭露，去年底有透天位於鼓山區安船街，屬於中山大學生活圈，以總價1億390萬元成交，地坪87.7坪、建坪229.7坪，為地上5樓，屋齡15年，共有24房3廳24衛，創近5年中山大學周邊透天總價最高紀錄。經查，買家為高雄在地自然人。

▲該透天目前為「中山會館」做為整棟透天學舍使用。（圖／記者張雅雲攝）

該透天目前為「中山會館」做為整棟透天學舍使用，只租給中山大學學生，2022年曾整棟出售，當時開出1.6億元出售，根據當時銷售資料，原屋主透露，共有61間套房且滿租，每年有450萬元的租金收入，換算單間套房平均租金約6200元。

若以新買家入手價1億390萬元，等同比2年前的開價大砍近6千萬元，而以滿租450萬元租金換算，投報率約4.5%。

▲中山大學是高雄最知名的老牌國立大學，周邊學生套房需求相當旺。（圖／記者張雅雲攝）

天毓不動產店東林家福分析，雖然台灣少子化的影響愈來愈明顯，不過多是位於郊區的私立大專院校招不齊學生，中山大學是高雄最知名的老牌國立大學，每年招生都難有缺額，周邊學生套房需求相當旺盛，少子化的衝擊尚不明顯。

由於該案鄰近中山大學、鼓山漁港，林家福說：「中高樓層有港口景觀，加上屋齡在當地相對較新，可吸引學生入住，滿租也合理。」

▲該案鄰近中山大學、鼓山漁港，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，中字輩大學入學率一向有保證，新買家看好中山大學的學生套房市場，短期有租金穩定收益，中長期看房產保值效果，加上地段位置不差，以後就算租給鼓山、鹽埕的上班族也有市場，用途具彈性。

當地多以透天住家為主，屋齡大多40年起跳，地坪約20年，依臨路狀況不等，例如位於街道的透天，成交價約1500~1600萬元，巷弄內約1000萬元上下。

不少透天屋主也改成隔套出租，含裝潢家具，普遍租金落在6000~8000元，收租穩定，投報抓在3~5%都算合理。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝