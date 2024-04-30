VR實境看屋　助攻跨區買屋

▲透過人工智能（AI）、虛擬實境（VR）等新科技，跨區域買屋變得更容易。（圖／住商不動產提供）

記者項瀚／台北報導

房仲業者觀察，中南部市場火熱，買盤不乏外地客，由於高鐵一日生活圈，加上科技時代來臨，可透過人工智能（AI）、虛擬實境（VR）等新科技，讓民眾在線上平台虛擬參觀房地產物件，跨區域買屋變得更容易。

近期中南部房地產市場交易火熱，許多在地房仲業者都發現，外地買盤佔了不少比重，加上已是高鐵一日生活圈，跨區域買屋變得更容易。尤以VR實境看屋科技，大大節省的買方的看屋時間，對業務銷售端來說，也能有效減少無效帶看，達到快速成交效果。

住商不動產行銷傳播部首席協理林如珊表示，住商不動產「VR 互動看屋」的線上看屋服務，不僅能透過全景實境觀看實際屋況外，還能搭配格局圖及瀏覽視角，讓消費者只要在家使用電腦、手機或平板，就能了解各空間相對位置及動線，不用出門也能輕鬆穿梭房屋空間，身歷其境般地檢視房屋內部細節，許多準買方一次就愛上，同時看屋又能直接預約，也讓看屋買房更有效率。

林如珊表示，再加上AI智能的科技成熟，現在消費者進到住商官網或APP搜尋過物件，官網就會運用AI 智能推薦功能，推薦更適合個人需求的精選物件。若允許官網發送推播，更可於物件降價時即時通知。另外消費者也能透過加入住商LINE官方帳號好友，透過LINE設定搜尋條件，固定每週收到符合搜尋條件的推薦物件。

▲根據住商官網統計，點擊排行最高的是VR看房。（圖／住商不動產提供）



至於近期最歡迎的房型，林如珊從系統資料上觀察，1200萬元以下、首購型、透天、2-3房都相當熱門，進一步發現，在分類上北部客比較喜歡新大樓，小一點也沒關係，台南桃園高雄的在地民眾對於透天較為鍾情，可惜選擇上比較少。

不過，林如珊強調，因為現在案件少，好案子常常出現秒殺，她建議看房子也要快狠準，才有機會能順利買到自己心儀的好房子。