管理員代收冷凍包裹！她「未告知沒冰箱」怒報警　網酸：奇葩住戶

▲社區住戶因管理員代收冷凍食品沒告知沒有冰箱，當晚拿到時看見該包裹退冰融化，氣得報警。示意圖（東方IC）

圖文／鏡週刊

現在有些公寓住宅一樓大廳設有社區管理室，除了有警衛駐守大樓安全外，還能幫忙代收包裹，對住戶來說十分便利。不過有一名網友爆料表示，指社區管理員代收冷凍包裹卻未告知沒冰箱，氣得她直接報警。

原PO今日在爆料公社以「為什麼社區沒冰箱也沒通知我！」為題發文，表示自己在婦幼展買了寶寶粥，4月16日早上接獲宅配司機電話告知該冷凍包裹送到了，在因「帶小孩不便及以為社區有冰箱」的情況下，她請司機先放警衛室，想說等老公下班再去拿。

而「一直以為有冰箱」的原PO，在晚上8點37分拿到冷凍包裹時，「拿起退冰滴水滴滿腳的包裹」原PO直接大傻眼。但因考量到當初包裹是早班管理員代收的，於是隔天抱著小孩並帶著冷凍包裹的紙箱下樓質問祕書：「你看這個紙箱有寫著冷凍兩個字欸！你們知道是冷凍包裹怎麼沒叫我下來拿？」

祕書向原PO表示，當時宅配司機當著他的面打給原PO告知有冷凍包裹，而原PO那時也說要下來拿。原PO一聽激動理論：「但我不知道沒有冰箱啊！你沒有冰箱應該叫我趕快下來拿吧！就放在旁邊退冰嗎？你跟我講沒有冰箱我就會趕快下來拿了啊！」而一旁的警衛表示，因管理員們事情很多，才無法再多做通知。

原PO還是不甘示弱的嗆「我有繳管理費欸！」祕書則是回擊「幫妳代收包裹還要被妳罵哦」；這樣一來一往的爭執，讓原PO一怒之下報警處理。不過警方前來了解後告訴原PO，這要告也告不成的，「你跟警衛祕書講沒有用，因為你們都覺得各自有理」。

原PO的整篇文都可以看出她非常氣憤，不料網友們看完後，幾乎紛紛往管理員那邊站，認為「冷凍包裹不馬上領，就算是有冰箱一定要給你冰嗎」、「可以抱著小孩拿紙箱下樓詢問，怎麼不可以抱小孩下來拿包裹？」「這種住戶真的很無賴又自私」、「在家，物流也通知到你，浪費警力，大家快來看奇葩住戶」、「看到留言，我就安心了，大家還是很能體諒物業管理人員的」、「什麼都妳以為就好，公主病」、「以為，這兩個字在法律上就站不住腳」。

不過還是有少數網友認為是管理室的錯，或雙方都有問題，「沒冰箱或冰箱已滿、無法冰存，怎麼沒打通電話跟住戶講一下呢？如有講是不是就沒有後面的麻煩了」、「說一句公道話：兩邊都欠罵。管理室明知社區沒有冰箱可以保存，為什麼不通知住戶來取？通知本人是管理室該做的事，而不是發在智生活系統上，如果住戶沒安裝智生活的話，怎會知道呢？另一邊住戶知道有冷凍包裹來了，若沒法立即領取，也該問問管理室有無地方可暫冰一下，而不是認為管理室代收後就跟自己無關了」。



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