洗澡洗一半「水壓變小」　專家：別怪中繼水箱

▲集合式住宅的高樓層住戶常常會有一個困擾，洗澡高峰期常常會遇到，洗澡一半就突然水量變弱，洗得一肚子氣。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

下班回家後想要洗個舒服的熱水澡，卻因浴室水壓不足而洗得一肚子氣，有位民眾近期發問：「水壓不足是不是跟社區設置中繼水箱有關？」，信義房屋專家解答，高樓層大樓的頂樓水壓夠不夠，和有無中繼水箱，完全無關。

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集合式住宅的高樓層住戶常常會有一個困擾，洗澡高峰期常常會遇到，洗澡一半就突然水量變弱，洗得一肚子氣。信義房屋中科東大店陳泱儒就接到詢問：「住戶懷疑是因為社區有設置中繼水箱，讓頂樓水壓不夠，但實際上高樓層大樓的頂樓水壓夠不夠，和有無中繼水箱，完全無關。」

▲現在也有不少新案是沒有設置中繼水箱。（圖／資料照）

中繼水箱常出現在超高大樓，其用途是讓地下室進來的供水不必一次就抽到頂樓，一個原因是擔心動力不足，因此分成兩段式抽水，先抽到中繼水箱，再抽到頂樓。陳泱儒說：「另一個原因是，單次抽出水管可能承受不住這樣的強大壓力，因此扭曲變形，甚至水管破掉，這就是流體力學中的水槌作用。」

不過也因此，不少住戶會誤會頂樓水壓不足是因為設置中繼水箱，陳泱儒說：「其實要解決高樓層水壓不足的問題，關鍵是在頂樓加裝加壓馬達，高樓層因為和水塔位差不足，解決無法靠水的重力達到足夠的水壓。」

但實際上加裝加壓馬達可能會有噪音上的問題，另一名房仲表示：「目前14樓以下社區比較少見中繼水箱，現在也有不少新案是沒有設置中繼水箱，比較常見是屋齡10年內社區，要判定社區是否設置中繼水箱，可以觀察本來是一層三戶規劃的社區，突然出現某一層僅2戶規劃，那當層就可能是中繼水箱層。」

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