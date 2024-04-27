他買房才驚覺「7成鄰居都老人」！地點曝光　PTT苦笑：很正常

▲原PO發現很多鄰居都是老人。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

許多年輕人北漂到台北市打拚，尤其信義區和大安區被視為最精華的地段。但一名網友表示，前陣子在大安區買房，發現大多數的鄰居都是長者，年輕人相對比較少，好奇「台北市年輕人少到爆？」文章曝光後，不少人表示「正常啊，就年輕人買不起北市精華區」。

原PO在PTT發文表示，先前在大安區買了一間房子後，發現鄰居中有7成都是長輩，年輕人很少，即使有年輕住戶，面孔也一直在換。之後他在電梯遇到幾位年輕人，一問之下才發現，對方大多都是租房子的，「固定面孔幾乎清一色還是白頭髮老人」。

但他不免好奇，「這些租房的年輕人如果有錢之後，會搬到哪裡去？」原本在他的印象裡，都是台輕人喜歡往大城市跑，可是實際住在台北市才發現，其實很少有年輕人在此定居，「怎麼跟我認知差那麼多？」

▲網友認為，是因為年輕人買不起北市精華區。（示意圖／ETtoday資料照）



不少人直言，因為北市房價太貴了，尤其精華區，年輕人根本買不起，「太貴了啊，講這有啥用」、「沒背景年輕人買得起台北市嗎？不是明知故問？」「年輕人幾乎都外移到新北桃園，看房價台北市死氣沉沉，新北桃園噴到宇宙就很明顯」、「講得好像大安區年輕人隨隨便便可買得起，笑死」、「我租在大安區，租金都快可以繳貸款了，可是也買不起大安，所以退去買中山區」。

也有網友認為，「內湖年輕人很多，大概一半一半，要年輕人多應該是A7那種的吧」、「上下班時間去捷運站看，你清晨和下午茶時間在外面，當然看不到年輕人」、「幾歲算年輕？大安附近新建案太少了，不想買舊房子」、「中正、大安一堆滿額學校，華山、安森假日也很多年輕情侶、家長帶小朋友，會沒有年輕人？」