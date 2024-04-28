震到崩潰！「他住台北信義區」要逃到桃園　全場推2地：未來性高

▲原PO被地震嚇到，打算搬去桃園定居。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「震了就失眠！」一名網友哀喊，打算要逃離台北信義區，搬去「台最佳避震之地」桃園定居，條件想要學區、素質好、開車便利的區域，希望版友推薦。文章曝光後，全場大推2地方，就是青埔與藝文特區，「沒通勤需求青埔跟藝文都很好，現在藝文住機能多，更類似信義區，但青埔比較有未來性」。

一名網友在PTT表示，最近半夜震不停，甚至「震了就失眠」，讓原PO想移居桃園的念頭，同時為了孩子未來安全著想，「就算我遇不到台北大地震，我小孩孫子也可能遇得到，對吧？」

原PO也自曝，他住在高房價的台北信義區，認真考慮要搬到桃園定居，卻不知哪一區最適合居住，於是求問「桃園哪裡最適合居住呢？價錢不在考量的範圍的話，要65坪以上大坪數。」

「我有心理準備桃園不會那麼方便！」原PO也列出居住條件，主要是希望沒有工廠、空氣好、水質好、有不錯的學校（近私立也可）；生活機能部分，反正開車能到，但也別太偏遠；最後，原PO也希望居民素質高一點，不要太吵鬧。

文章曝光後，一派網友大推青埔，「你這條件根本青埔啊」、「青埔有雙語國小+國中9年」、「青埔很好啊，可以每天坐高鐵上班，有尊榮感」、「應該看林口不是桃園，真的要桃園那只有青埔勉強可以」、「青埔+1，未來性高」。

另一派則推藝文特區，「藝文特區吧，機能好、圖書館、展覽中心、地下化捷運、學區也是桃園最好的、高級餐廳聚集地、還有高級超市，未來還有京站，台北第一家跨出台北的高級牛排店也在藝文特區」、「藝文到台北也超方便」、「沒通勤需求青埔跟藝文都很好，現在藝文會比較好住機能多，更類似信義區，但青埔比較有未來性，看個人需求」。

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業曾指出，這些年來中壢青埔房價漲幅驚人，由於A18高鐵和其他建設到位，1月每坪均價已來到45萬元，不少新案甚至上看5字頭，而桃園區房價也不低，但屬發展相對早的地區，另外如藝文特區等等過去蓋蠻多中大坪數產品，也會使得平均貸款金額比較高。