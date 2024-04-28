大票投資人「資金都轉入房市」　達人笑曝原因：相對穩定

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳陳楷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人害怕投資失利、賠錢，不敢貿然進場。就有資深房仲分享，當股市好的時候，不少客人獲利了結會把資金轉入房市；當股市不好時，客人更會把錢贖回、轉入房市，「不敢說房地產能一夕間能讓你成為暴發戶，但至少相對穩定。」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文，「股市好，客人獲利了結，把資金轉入房市；股市不好，客人更把錢贖回轉入房市，作為資金避風港。」他便表示，不敢說房地產能一夕間讓人成為暴發戶，但至少相對穩定。

貼文引發討論，有人也認同道，「股市會讓你破產，但房市至少不會」、「買房地產以現行的稅率要發財已經不容易，但是至少可以讓你好好的過日子」、「房產、地產都是資產配置的一部份，除了能當安身立命的溫暖小窩，當然也是資金的避風港，或是當傳承的長久標的。」

另外，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德日前曾表示，依過去觀察，類股走一波大多頭後，確實會有獲利了結、轉入房市的資金，像是過去的醫美、運動器材、航海王、到去年的AI都有類似狀況，而這一波可能由「重電幫」出手。

不過，曾敬德說，以房市大盤來看，走勢仍會與股市呈正相關，股市好代表經濟好，進而反映出更大的購屋需求，而股市漲高後的獲利了解、資金轉入房市，只是相對少的一部分。

《樂居網》研究部經理謝銘元則補充，股市破2萬點，確實會有大戶考慮做資產配置，部分放到房地產，目前保守性資產就是美債和房地產，「但從美國利率期貨來看，由於美國通膨頑固，原本市場期待6月降息，現已延遲到9或11月，降息幅度也縮小了，債券不會是資金配置首選。」