賣不掉加價賣　微兇事故屋漲240萬繼續賣

▲網友常常用「賣不掉就加價賣」來開玩笑，沒想到連凶宅也是。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

網友常常用「賣不掉就加價賣」來開玩笑，沒想到連凶宅也是。有房仲在臉書社團銷售物件，並表示「微兇，但很便宜也很漂亮。」開價1098萬元，有眼尖網友發現原來同一物件2022年曾出售過，當時開價858萬元，現在竟然加價240萬元，引發熱議。

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▲有房仲在臉書社團銷售物件，並表示「微兇，但很便宜也很漂亮。」（圖／翻攝自Facebook／大高雄房屋買賣網）

有房仲在臉書粉專《大高雄房屋買賣網》PO出物件照片求售，強調「微兇 、但很便宜、也很漂亮。」物件位於高雄楠梓區土庫二路「豐花園」，坪數47坪，開價1098萬元，PO文並指出，格局方正，室內採光，通風佳，近楠梓家樂福，離國道也超近，南來北往超方便。

PO文一出引發網友好奇詢問「微兇是啥」？沒想到有眼尖網友發現同一物件，2022年也曾在網路出售過，開價858萬元，當時PO文指出「凶宅但不兇，2018年前屋主憂鬱症，精神狀況不佳，跳樓~」引來網友直言「還漲價了呢」、「凶的是價格吧？」

▲楠梓區土庫生活圈有家樂福、全聯等賣場，距離台積電楠梓廠也不遠，生活機能完善。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄楠梓土庫加盟店東王仁男表示，楠梓區土庫生活圈有家樂福、全聯等賣場，距離台積電楠梓廠、楠梓火車站、中山高也不遠，生活機能完善。

受台積電效應影響，區域房價已出現上漲，大樓10年內價格大約在30萬元上下，10~20年大樓為22~25萬元，近期已有不少台積電的下游廠商湧入積極掃貨，目前區域處於「大缺貨」現象。

像是本月就有台北客來電詢問，急尋10年內大樓3房含平車，總價已經必須提高到1500~2000萬元才有物件。

▲社區正對公園，受台積電效應影響，區域房價已出現上漲。（圖／記者張雅雲攝）

對賣不掉加價賣，在地仲介分析，物件所在的位置很不錯，正對清豐公園，該社區近期有多筆物件已經開價1400~1500萬元，近期成交單價多落在24~26萬元。

另外台積電楠梓廠2025年即將量產，市場買氣明顯熱絡，再加上大樓案供給稀缺，就連中古社區行情也不斷創高，推測賣方可能加價試水溫。



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