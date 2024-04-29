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想看夜景！上頂樓花園卻見「驚恐1幕」　住戶崩潰：估計上千隻

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO看到頂樓花園的景象後超崩潰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

頂樓的景象，讓目睹住戶直呼「實在有點崩潰！」有網友表示，他住新成屋次頂樓，近日臨時興起想去頂樓花園看看夜景，「不看還好，一看簡直崩潰啊！」因為從頂樓梯廳走出去不到2公尺，就已經看到4隻大蟑螂，總算知道為何家中偶爾會看到小強，「原來上面就是蟑螂老巢啊！」

這位住戶在PTT的home-sale板發起閒聊，「頂樓花園大蟑螂多到爆炸」，說他住新成屋次頂樓，「社區樓高21層，我住20層，屋齡4年，夜景還算美，所以剛剛臨時興起，晚上想去頂樓花園看看」，結果「不看還好，一看簡直崩潰啊！」

原PO說，從頂樓梯廳走出來不到2公尺的距離，就已經看到了4隻大蟑螂，包括在花圃裡的、牆上的，以及地上的。他嘗試改變路線，卻在另一邊同樣的距離內又看到了4隻，「總共移動不到4公尺，已經看到8隻。」

於是他猜測，整個頂樓花園內，包含排水孔，大蟑螂的數量可能已經達到了上百隻，甚至上千隻，「難怪我住次頂樓，這3年來在陽台看到3-4次大蟑螂，室內也至少看過2次，還在想為什麼20樓大蟑螂怎麼多，原來上面就是蟑螂老巢啊！」

原PO又依稀想起，社區群組有其他住戶反應頂樓大蟑螂很多，找了一下對話紀錄，發現去年11月中似乎有因此消毒過，一推算時間不禁直呼 ，「那也就是消毒才不到半年，又變蟑螂老巢了，請問這種狀況有解嗎？」最後他坦言，看到這麼多大蟑螂實在無法接受，「近期應該都不會把衣服放陽台晾直接烘乾了吧？真的崩潰！」

貼文引發熱論，「嘔嘔嘔嘔嘔！自費買幾條蟑螂藥，每幾公分點一點，不要手軟」、「沒什麼訣竅，就是（蟑螂藥）點下去，長期持續兩個月點一次。你這種頂樓的老巢，（蟑螂）還會到處去各樓層家戶逃難，長期抗戰。可以用管委會力量，讓每層樓戶都在管道定期點一點，成效會最快」、「這環境…環保室應該更刺激」、「看到這篇買次頂樓的我一陣驚恐…」、「只要有栽種花都會有蟑螂，簡直是溫床。」

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關鍵字：頂樓花園蟑螂大樓住戶PTT

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