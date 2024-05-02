震出無情紅黃單！桃園「黃單像符」到處貼　新北遭質疑標準過嚴

▲這次403地震全台已開出危險建築紅單77件，黃單153件，除了震央花蓮房屋受損最為嚴重外，桃園一共拿到66張紅黃單高於雙北，民眾好奇「桃園地質不是最安全」？（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

根據CTWANT記者調查，至26日前，403地震全台已開出危險建築紅單77件，黃單153件。細究數字發現，除了震央花蓮房屋受損最為嚴重外，桃園一共拿到66張紅黃單次之，遠勝新北24件。記者採訪桃園、新北兩地民眾發現，桃園民眾笑稱「黃單像符一樣到處貼」，新北民眾則苦喊「牆都破了也沒開黃單」，兩地標準出現天壤之別。

根據國土署和雙北市政府最新統計，除了花蓮發出紅單61件、黃單60件最多，第二名竟是桃園8件紅單、58件黃單；新北市共發出10紅單、14黃單，台北市共發出2紅單、17黃單。

▲CTWANT記者調查發現，桃園判定黃單的標準與新北市有落差，桃園市土木技師公會理事長蔡逸勳說明桃園開單標準，只要人常駐留的地方有掉落危險就會開黃單請屋主修繕。

國土署日前曾發新聞稿解釋紅黃單判定標準，紅單是主結構受損有結構安全顧慮或地基不穩者；黃單是受損情形無結構安全顧慮，「但內部非屬主結構的物件有掉落傾倒傷人顧慮」，或鄰近環境有建築物傾倒疑慮可能受波及等情況。不過新北有多處受災戶即使牆壁破了大洞、屋內受損嚴重，有居住安全疑慮，卻沒被列進黃單管制，地方、中央標準似乎各走各路。

CTWANT記者實地走訪土城延吉街296巷的一處老公寓，1樓多戶出現牆壁破洞、位移及明顯裂縫，每回餘震牆壁不斷剝落，卻因為沒有傷到主要梁柱，連黃單的資格都未能拿到。業界有一傳言，因市府人力、經費、中繼宅的量能不足，與負責現勘開單的各技師公會產生默契，提高了開單標準。

▲反觀新北市牆壁磁磚大片掉落，只要非主要樑柱受損，室內屬裝潢部分再如何慘重，都不會被列入黃單範圍。

對此，新北市工務局回應，「不太可能吧，如果該開紅單卻不開，住戶也不見得敢住在裡面吧。」評估單位之一的新北市土木技師公會理事長賴建宏解釋，國土署的說明主要讓民眾概略了解震後建築評估初步判定的原則，紅黃單的震損評估判斷除了結構系統區別外，還需其他層面加以考量，並針對個案逐一檢討才能精準評估損壞等級。

新北市建築師公會負責第一線評估的建築師劉獻文也解釋，結構破損一定會是紅單，但黃單的認定可能會造成局部需要撤離或局部仍可使用，在這部分，會考量沒有立即性結構危險、龜裂的部分屬於室內裝修範圍，且屋主在不影響居住安全且可以自己修復的情況下，就不會掛類到黃單；也需要評估災後市府可支應的量能，將救災資源合理分配。「同棟建築局部判黃，對住戶效益不大；整棟判黃，所有住戶要做都更或補強才有共識，不然最終只會有黃單的住戶要負責出錢而已。」

▲建築安全履歷協會創會理事長戴雲發解釋，桃園、新北紅黃單開單數量除了與市民通報數有關外，可能也因為地方技師公會的判單標準不同，讓桃園在數字上看起來受災較為嚴重。

反觀桃園，PTT和社群網友紛紛PO出不到10年的新成屋竟也一堆被貼上危險建築黃單，與向來號稱地質堅硬的印象有所落差。記者詢問2名在各建築中走跳的桃園房仲，兩人一開口就說，「桃園超多黃單都亂貼，就跟貼符一樣！」「很多是裝飾柱、地磚破、一點點裂縫就被貼單，搞得像危樓！」他們看到新北市延吉街296巷未被貼單的受災戶室內受損照驚呼，「這怎麼可能沒貼單，太扯了！」顯示2市對於開單標準，有很大的差異。

CTWANT記者也詢問桃園市土木技師公會理事長蔡逸勳開單標準，他回應，公會依內政部公告的評估表判單，表中有相當清楚的破壞情形與比例數字規定可進行分級，墜落物與傾倒物有危害疑慮將列入黃單。他也舉例，如果是辦公室、客廳、通道等人常駐留的地方，有天花板、燈具物品掉落危險，就會列入黃單。

對於2縣市判單標準差異，建築安全履歷協會創會理事長、結構技師戴雲發表示，雖然紅黃單會有基本的判定基準，但每個地區的技師公會與市府也會討論出一個共通統一性的判定原則，因此或多或少會有區域性的落差。另外也可能是因為市民通報的數量，影響開出紅黃單的數量。

恰巧桃園與新北紅黃單最多的土城，地質同為礫石，記者好奇是否有相關？中央大學應用地質研究所教授李錫堤從地質與震波分析，403地震在台北及桃園的震度都是5弱，由於傳來的震波主頻遍向略高頻，所以台北盆地內軟弱土層並未被激發放大振幅。相對的，土城及桃園地下是較堅實的礫石層，這次反而較容易與較高頻的地震波起反應，而略為放大了振幅。

儘管如此，戴雲發仍認為，台北因為盆地效應，當地震來時會搖晃的更久，若碰上大地震，台北還有土壤液化問題，受災情況絕對會比桃園嚴重，只是剛好這次震波、搖晃的方式或人為因素影響，出現不同結果，只能說雙北是萬幸，但不能僥倖。

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