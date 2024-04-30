台中全區預售屋一季退6戶　比例低卻驚現熱銷案

▲自《平均地權條例》新制通過後，預售屋解約申報也納進實價登錄系統。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自《平均地權條例》新制通過後，預售屋解約申報也納進實價登錄系統，盤點2024年第一季，台中市全區共計6筆預售屋解約登記，範圍從西屯、南屯等熱門房市區一路到龍井都有，不過代銷業者認為：「一季中解約6戶，比例極低，目前房市上揚格局不變。」

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觀察實價登錄預售屋交易，台中市2024年第一季共計6筆解約登記，包含龍井區總價1560萬元的透天產品、14期總價1380萬元的華廈型產品、南區西區小宅案、南屯區總價逼近4000萬元的豪宅產品以及西屯區七期熱銷的小豪宅案。

按規定，已申報實價登錄之預售屋(買賣)案件，不論是銷售預售屋者 （如建商）自售或委託代銷，如於2023年7月後解除買賣契約，均由銷售預售屋者在解約日起30日內辦理解約申報。

▲2023年7月起買進的預售屋退戶，也將被沒收最高總價15%的違約金。（圖／資料照）

對此，代銷業者張譯升認為退戶因素包含：「過去疫情影響，部分受到交屋潮影響個案購屋族面臨到現金流問題因而有可能解約，另一面如果一以個季度來說僅6筆，比例其實很低，目前光是這幾個檔期在推案，就超過20幾場，價格也是不斷攀升，客戶雖然退戶但估計都有下一手買家。」

而買賣違約爭議一直名列前茅，加上央行前一波升息，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出：「如果是在2023年7月起買進的預售屋退戶，也將被沒收最高總價15%的違約金，如果不想損失違約金，可以檢視自身情況是否符合六大豁免條款，若符合則申請轉售。」

而其豁免條款包括

一、買受人因非自願離職，且逾6個月未就業。

二、買受人或其家庭成員罹患重大傷病或特定病症，且須6個月以上全日照顧。

三、買受人或其家庭成員之房屋，因災害毀損而須另行租屋。

四、買受人或其家庭成員因重大意外事故，致他人死亡，或其重大傷害經認定須6個月以上全日照顧。

五、原買受人死亡，其繼承人無意保留。

六、共同買受人間轉讓。

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