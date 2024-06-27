他想貸1000萬當房東「會太硬嗎？」　網見1關鍵：轉手才賺

▲原PO想買房當房東。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

若有一定的資金，有些人可能就會選擇買房當房東。近日就有男網友發文表示，他年收入約60萬元，最近和家人討論要買房當房東，若家人願意贊助，且他身上也有一些資金，他去貸款1000萬元會不會太硬？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「買房出租當房東」為標題發文，提到他現在月薪45K，年收入落在60萬元，他目前住在家裡，每月開銷落在1萬2000元左右，因此近期就和家人討論要不要買房當房東。

原PO透露，家人願意出300萬元，而他則有200萬元的現金，若買一間1500萬元的「2房」，貸款1000萬元，會太硬嗎？他也補充道，若屆時真的買了，預計3年後交屋。

貼文曝光後，就有網友認為可以買了再等時機脫手，「買啊，房子只會漲不會跌，3年後賣掉也是賺」、「如果預售屋跟中古屋的價差不大的話，建議你買預售屋，新房子一定會漲更多，到時候脫手價差才大」、「預售屋就要拚增值，出租報酬率低到X北，做房東慢慢賺的時代在台灣已經過去了，現在要拚轉手才有賺頭」。

還有網友認為，若是要當房東，可以改買中古屋，「出租抵房貸的話不會太硬，不過建議買中古屋，出租投報率會比較高」、「買預售屋出租？幹嘛不買中古屋，傻了嗎」。