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家裡就一台車！有機會變「雙車位」該加購嗎　內行1關鍵勸敗

▲▼停車位,停車場,車位。（圖／記者項瀚攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在車位已是買房的標配，甚至一戶能有兩個車位。就有網友表示，家裡目前只有一台車，短期內沒有雙車位需求，但卻有機會加購車位變雙車位，猶豫要不要買，「是不是把這車位收起來先出租，這樣後期未來有需求還可以運用？」話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板請益，「請問如果有機會會想要加購車位嗎？」文中向其他人求助，「如果今天有機會，各位會想要加購車位嗎變雙車位嗎？」並透露他買的是桃園離交流道5分鐘的新建案。

會這樣問，是因為原PO目前家中只有一台車，短期沒有雙車位需求，在考慮是否要把車位買起來出租，之後若有需求就可以拿來用了。

看到貼文後，多數人都點頭，「你老婆會通勤開車的話，很需要。或者家庭主婦接送小孩」、「預算夠的話你爽就買，主要看車戶比，不到1：1的話應該不難租」、「車位少可以考慮」、「跟房子一起買還可以貸款 之後單買不能貸款」、「多車位超爽」、「會，現在後悔沒有多買一個車位。」

原PO還在留言處表示，社區車戶比不到1：1，釣出內行勸敗，「不到1：1就直接買不用考慮了，你應該是買大坪數才有資格買雙車位，你可以稍微看一下你那邊車位的投報率，cover利息+管理費通常是沒問題的。」

關鍵字：買房車位停車建案社區住戶加購PTT

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