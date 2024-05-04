他剛買房就被管委會提告　地政士主張1原則指：不用怕

▲網友收到法院通知書，被管委會提告，原因竟是前屋主積欠管理費。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

網友買房後不久，收到法院通知書，被管委會提告，原因竟是前屋主積欠管理費。不過，地政士表示，即使新屋主變成被告對象，也就是走「物權主義」，但其仍有權再要求前屋主負責，不用太擔心。

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網友在PTT房屋版發文，因前屋主欠管理費，使得自己才剛交屋沒多久就收到法院通知書，被管委會提告。

話題一出，引發熱議，有不少網友對原po提出質疑，紛紛留言：「交屋時，代書會結清水電瓦斯、管理費才是，這不可能發生吶」、「交屋當天不是都結清了？」、「交屋前要結清所有費用，這部分應該當初有確認過才對」。

不過，金門地政士事務所所長蕭琪琳表示，雖然這種狀況相當罕見，但不是一定不會發生，可能是買方、仲介本缺乏經驗，也可能是該社區管理費計算或收取方式較為複雜，導致買方疏忽。

▲蕭琪琳說，交屋前沒結清管理費的情況罕見，但不是一定不會發生。（示意圖／ET資料照）

至於誰該負責，蕭琪琳說，管委會提告的對象是前屋主，那就是「物權主義」；而若是現任屋主，則為「債權主義」，實務上兩者都有人依循，「但就算提告對象是現任屋主，其仍還是有權再要求前屋主負責。」

地政士陳正霆則表示，參照內政部函解釋令，遇到這種狀況時，是向原欠繳人收，所以管委會告的不是原欠繳人，也告不贏，因為對象不正確。

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