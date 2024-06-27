合買預售屋！「要繳第三期工程款」友卻反悔了　網洗版喊1解方

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前和朋友合買預售屋，最近正要繳交第三期工程款，怎料對方竟反悔，更表明房子不要了，要求他退還前面付出去的錢，這讓他措手不及，不知該如何處理；而大票網友也洗版提解方，直呼「平轉應該一堆人要。」

網友在臉書社團「買房知識家」提到，和朋友一起買預售屋，目前正要繳第三工程期款；結果最近對方突然稱，自己沒錢、無法負擔，還說這個房子他不要了，並要回他前面繳出去的錢。

面對如此窘境，原PO無奈表示，「問題是我現在也拿不出第三工程期款，他沒辦法幫我負擔一半，我當然也繳不出來，請問遇到這種事情該怎麼解決？」

他透露，目前已收到建設公司的簡訊，因未按合約日期繳交期款，故寄出存證信函，「朋友還說，不管建設公司怎麼搞，他也會尋求律師協助，看怎麼處理，但怎樣都要把他前面繳的錢還給他。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

對此，不少網友搖頭直呼，「這一看就情侶分手吧」、「有錢請律師沒錢繳工程款，聽聽看你自己在講什麼」、「遇到天兵合夥人」、「這事件教大家，沒能力就別買房，也不要合夥買房」、「很有勇氣」。

另外，許多人洗版建議，「你要不要PO出地點和建案名稱、坪數價位，看有沒有人要接手，比較快。不然你沒錢繳，也無法處理你朋友的問題」、「不然平轉給我好了」、「平轉一定很多人要跟你買，除非是不能換約的產品」、「這種狀況平轉，有點錢的一堆人願意接手」、「快轉賣，不然會被建商收回，剩下的只有你和朋友的仇恨」。