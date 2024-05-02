瑞豐夜市旁愛迪達、小三美日等4店面收攤　傳新租客秒接手

記者張雅雲／高雄報導

瑞豐夜市是高雄知名商圈，是不少遊客指名到訪的觀光景點，附近店面的租金也不便宜，近期出現4間店面一口氣收攤，屋主重新年開864萬元招租，沒想到空置沒多久，在地房仲指出，據傳已有租客以月租65萬元、年租780萬元承租。

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▲瑞豐夜市周邊近期出現4間店面一口氣收攤，屋主重新年開864萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

近年高雄商圈北移，以前觀光客最熟知的六合夜市，地位逐漸被瑞豐夜市取代，連帶瑞豐商圈也成為北高雄最夯的商圈之一，尤其區域還有漢神巨蛋購物廣場、巨蛋站等，人潮、車潮都多。

▲今年4月初左右突傳出愛迪達、小三美日、手機配件、服飾店4間店面一口氣收攤。（圖／翻攝自Google Maps）

瑞豐夜市對面整排店面，近期多為滿租，也有不少大型連鎖品牌進駐，今年4月初左右突傳出4間老店愛迪達、連鎖美妝小三美日、手機配件、在地服飾店4間店面一起結束營業。

4間店面地坪共235坪、使用坪數165坪，為地上3樓，無租賃實登揭露，屋主整排店面以月租金72萬元重新招租，年收達864萬元。

據在地房仲估計，合理價落在60~65萬元間，近期傳出已有租客以月租金65萬元、年租780萬元承租，屋主則不願透露承租方，也算是行情內偏高。

▲瑞豐夜市是高雄知名商圈，近期高雄觀光蓬勃，帶動人潮回籠。（圖／記者張雅雲攝）

東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏表示，瑞豐夜市是高雄知名商圈，近期高雄觀光蓬勃，帶動人潮回籠，夜市擠滿人潮，裕誠路沿線餐廳、服飾、生活用品店也不少，商業機能相當發達。

林建宏分析，瑞豐商圈近期除了附近的富邦BOT等開發案，沒有其它新的利多，研判是不少游資回流，看好北高雄左營未來發展，又有人口紅利發酵，投資人搶先卡位。

以瑞豐商圈來看，裕誠路租金行情約每坪2000元，以屋主開出3000~4000元租金來看堪稱天價，研判因位於三角窗具廣告效應，承租方願意負擔較高租金，預估大型連鎖品牌較有機會進駐。

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