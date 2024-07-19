只有2人住…客衛「該裝免治馬桶蓋嗎？」　網全點頭：不用搶

▲原PO猶豫客衛是否要裝免治馬桶蓋。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者郭卉寧／綜合報導

客衛會裝免治馬桶嗎？一名女網友指出，日前剛購入預售屋，預計未來會和男友一起住，但現在很猶豫客衛是否要加購免治馬桶蓋，擔心裝了之後使用頻率不高。貼文曝光後，多數網友都建議裝，「兩人都要上，也不用搶！」

原PO在Dcard發文詢問，最近剛買一間華廈三房的預售屋，預計是和男友兩人入住，而主衛浴有附免治馬桶蓋，客衛則是一般馬桶，目前建商詢問客衛是否要加購，價錢約1萬1左右，雖然可省去安裝費，但她也擔心未來使用率不高，因此有些猶豫，「想問大家會建議乾脆裝一裝，或是省錢嗎？」

對此，許多人一致建議裝，「裝，建商裝很便宜」、「我家2衛的使用率都超高，平常不會有人來，都我跟我先生在用而已」、「裝啊！很便宜且省事，之後要再另外裝，很麻煩又花時間」、「是我會裝，在家有時候還是會上一下客衛的廁所，冬天坐不加熱馬桶有點難受」、「我跟先生平常在公共空間活動比較常上客衛耶，因為很近不用走到主臥，萬一兩人都要上也不用搶」。

但也有人認為可以省下這筆錢，「不要裝，我超不喜歡免治馬桶」、「如果會有客人來，我不會想裝，因為不想被不會使用的人使用」、「免治馬桶我自己是覺得不用，或是加裝免治馬桶座就好了」、「我去別人家上廁所不會使用免治功能欸，就算是裝免治馬桶，我也當一般馬桶使用」。