全國首案核定！青埔「良茂詠恆-詠美館」　釋出76戶供社宅

▲良茂詠恆-詠美館釋出76戶供社會住宅。（圖／翻攝自國土管理署）

記者李芷萱／綜合報導

國土管理署日前表示，桃園市中壢「良茂詠恆-詠美館」是青埔地區首處社會住宅，也是全國首件以目的事業主管機關的非事業用不動產釋出活化利用，由農業部農田水利署桃園管理處依住宅法等相關規定，按權利分回76戶住宅單元釋出作為社會住宅使用，目前已完成交屋，後續委由國家住宅及都市更新中心管理營運。

據了解，「良茂詠恆-詠美館」位於高速鐵路桃園車站特定區範圍內，為地上20層、地下3層住宅大樓，且生活機能便利，距離桃園高鐵站及機場捷運桃園站約僅5分鐘車程，並鄰近青埔國小、青埔國中、桃園市立青埔足球場、桃園市立美術館等。

國土管理署表示，「良茂詠恆-詠美館」以規劃3房2衛及2房2衛2種房型，供社會住宅使用，後續也依住宅法及農田水利法等相關規定，未來取得的租金收益將做為農田水利事業或災害預防等使用，並且保留部分社會住宅單元供農田水利署桃園管理處員工承租，以照顧該署員工。

國土管理署指出，截至113年3月底中央及地方在桃園市興辦社會住宅已達10,010戶。其中，中央自110年起已興辦社會住宅達4,113戶，113年底可再增加2,299戶。