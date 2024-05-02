樓層低、空間廣創造安心感　信義：震後透天詢問度增

▲0403大地震後，餘震不斷，過去地震重災區的中台灣，廣大購屋民眾更認真檢視自身居住環境安全，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

0403大地震後，餘震不斷，過去地震重災區的中台灣，廣大購屋民眾更認真檢視自身居住環境安全。信義房屋專家觀察，近期台中的社區別墅型產品受到矚目，也因餘震頻傳，讓樓層低、相對寬闊的別墅受到消費者歡迎，相比而言透天青睞度高於同期大樓產品。

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對比中台灣價格不斷推升的大樓產品，在0403大地震後台中的社區別墅型產品受到矚目，信義房屋中三區協理方浩銓觀察發現：「樓層低、相對寬闊的別墅受到消費者歡迎，此類多分布於東區9期重劃區與太平區，總價約在2200萬元到2700萬元左右。」

方浩銓進一步分析：「別墅樓層少、平均高度低，地震時的體感比待在高樓小；另外別墅整體坪數較為寬闊，還附庭院，地震時利於疏散，也令人相對安心。」

▲近年房市大多只漲不跌，中台灣房價趕上新北蛋黃區水準，在比價效應下別墅型產品受到青睞。（圖／業者提供）

價格也是推升別墅型產品受歡迎的原因之一，近年房市大多只漲不跌，台中水湳經貿園區已有新大樓建案成交單價到8字頭，趕上新北蛋黃區水準，不過，以相同屋齡的中古大樓與透天產品，消費者自然將眼光轉向總價相近、坪數卻相對大的別墅型產品。

熱門區位包含鄰近國道74號線的東區9期，使用坪數達50坪的社區型中古透天別墅，因而受到換屋族青睞。以及與台中東區一線之隔的太平，同受惠74號線紅利，別墅型產品一樣具有高人氣。

信義房屋太平新光店專案經理盧永信指出：「熱門物件大多座落在北太平，中山路一帶。」如指標性集合式住宅社區「楓愛林」、「藝術家」都相當受到歡迎。

整體來說，別墅型產品屋齡20年左右，建物坪數約在50坪以內，總價大概會落在2200萬元上下。





▲整體來說，別墅型產品屋齡20年左右，建物坪數約在50坪以內物件最吃香，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

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