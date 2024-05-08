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南港約18分鐘大台北地板價！「美麗上城」首付68萬起晉升有房族

▲▼基隆,美麗上城,房價,付款,捷運,通勤。（圖／業者提供）

▲基隆城上城2期「美麗上城」延續一期城上城巴洛克美學風格，推出輕鬆付款方案，讓年輕人有機會一圓買房夢。圖為建築外觀3D透視示意圖。（圖／「美麗上城」提供，下同）

房產中心／綜合報導

在雙北工作的年輕人想要輕鬆買房並非天方夜譚，若以「時間換取空間」的概念來挑選地點，仍然有機會住進心中的理想居所；例如距離北市極近的基隆，甲山林集團繼城上城之後，再度推出城上城2期「美麗上城」，房價相對基隆市區已見5字頭而言親民，且擁有台鐵、國道路網及未來基隆捷運等便利交通，再加上過往建案精工高品質的好口碑，建築規劃上貼近現代人的生活習慣，以及體貼購屋族的優付方案，未公開就已掀起一波熱烈討論。

▲▼基隆,美麗上城,房價,付款,捷運,通勤。（圖／業者提供）

▲位於基隆八堵的「美麗上城」，距離南港開車只需約18分鐘，國道路網完善交通便利。圖為空拍輔以3D合成圖。

「美麗上城」現場專案表示，以北市為軸心的第一環板橋、中永和至第二環土城，新案房價站穩6至7字頭，然而同樣20分鐘左右的通勤時間內，基隆「美麗上城」現在仍在4字頭的房價，親民不少。以近期房市走揚趨勢來看，「美麗上城」未來增值空間可期，基隆市區新案開價站上5～6字頭，中古屋如甲山林城上城1期出現46萬成交價，港都明珠、橙品99、東方帝景等舊社區亦開出4～6字頭價格，因出售後難以用同樣價格，買回相同坪數、居住品質，市場上釋出案件稀少，進一步凸顯「美麗上城」的價格競爭力。

交通便利也是吸引雙北客移居的一大誘因，基隆「美麗上城」距離八堵火車站步行約10分鐘、開車車程約18分鐘可抵南港，周邊還有國道1號、台62線等路網，進出基隆市區和雙北都十分方便；加上基隆捷運近期已核定，委由新北市捷運局協助設計、施工及發包，第一階段路線核定為「南港到八堵」，未來八堵將成為雙鐵共構站點，可謂是黃金板南線延伸；而城市擴張也加速人口東移速度，市府推行基隆河谷科技園區，產業進駐預期引入大量就業機會及人口紅利，現場經理認為未來八堵車站TOD計畫完成後，將成為區域交通樞紐，而建設到位加上科園利多，帶來的房價漲幅空間令人期待。

▲▼基隆,美麗上城,房價,付款,捷運,通勤。（圖／業者提供）

▲▼「美麗上城」距未來台鐵、捷運共構八堵站約10分鐘，一線可串聯黃金板南線，預期將吸納雙北通勤人口。

▲▼基隆,美麗上城,房價,付款,捷運,通勤。（圖／業者提供）

「美麗上城」移植城上城建築美學意象，在建築基座上延續巴洛克崗石元素；在結構安全上，全案自提水保及結構外審，以符合最新法規要求為原則，並經第三方公正單位核可，達到耐震6級（108年中央氣象局標準），讓住戶買得安心，也能住得放心，且於基地周邊設置複層排樁擋土牆，基樁深入岩盤，為建築打下穩健堅實的基礎。

▲▼基隆,美麗上城,房價,付款,捷運,通勤,甲山林。（圖／業者提供）

▲巴洛克古典美學，駿馬雕塑噴泉花園，打造如同歐式城堡般的園藝廣場。圖為3D透視示意圖。

「美麗上城」規劃2至3房，小坪數格局滿足當代單身族群或小家庭需求，為了挺青年成家夢想，甲山林集團更推出首付7%，68萬起即可買房的方案，不僅工程期零付款，總價更含室內精裝修、家電及傢俱，包括電視、冰箱、洗衣機、除濕機、掃地機器人等等，貼心一次為您備齊，對於首購族而言，不僅能以甜甜的價格，買到高品質的好房子，不須再掏出大筆現金裝潢採購；而對於置產族來說，交屋後能出租，省去費心費力的裝修過程，現場專案表示，「雖然售價4字頭，但將裝潢、家電、傢俱納入計算，其實換算下來（房價）僅有3字頭，可謂是雙北地板價」；有鑒於一期城上城的好口碑，讓「美麗上城」未公開即獲得許多城上城已購客戶積極詢問。

受到通膨、電價物價雙漲，加上政府打房政策影響，房東持有成本跟著上漲，導致租金轉嫁效應，雖然在雙北租屋可省下往返通勤時間，但每個月付出的租金，等於是在幫房東繳貸款，近期想要擺脫房東的購屋族，不妨參考目前低基期、擁有輕鬆附條件的「美麗上城」，把握交通建設到位前的甜蜜房價，提早布局則有機會享受到未來的增值爆發力。

了解更多甲山林「美麗上城」 
接待會館：甲山林房展中心
地址：台北市中山區興安街60號 
電話：(02)2517-2233

 

關鍵字：基隆美麗上城房價付款捷運通勤甲山林

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