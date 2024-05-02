不只台積電！「股后」投資高雄　亞灣房價上攻6字頭

▲台股「股后」信驊科技，及AI軟體服務商Skymizer2日簽署南進高雄合作意向書。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

不只台積電投資高雄，台股「股后」信驊科技，及AI軟體服務商Skymizer2日簽署南進高雄合作意向書，將在高雄亞灣設立辦公室據點，可望挹注高雄先進半導體產業發展量能。在地房仲表示，未來若特貿3招商順利，房價有望再上攻6字頭。

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全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技，以及全球少數的AI晶片研發公司Skymizer，將以高雄為南拓基地，2日在高雄市長陳其邁見證下，與高市府簽署「南進高雄合作意向書」，未來將在亞灣籌設企業據點，正在尋找適合地點。

信驊科技是全球最大的BMC（基板管理控制器）供應商，位居伺服器管理晶片設計龍頭地位，今日收盤價3130元，僅次於「股王」世芯-KY的3150元。Skymizer （台灣發展軟體科技）則是台灣唯一以編譯器起家的軟體業者，為全球頂尖的AI晶片編譯器 ONNC 供應商，2家大廠雖尚未透露投資金額，但能引進專業科技人才，也替在地房市帶來好行情。

陳其邁強調，市府與中央攜手推動「亞灣2.0」計畫，以7年超過170億中央經費資源挹注推動，打造以IC設計、技術研發、數位內容等智慧科技產業為發展重點的場域，吸引系統整合服務與創新應用等業者進駐。

▲亞灣是高雄傳統豪宅聚落，目前亞洲新灣區新建案房價多在4~5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產亞洲新灣區加盟店長江炳賞表示，亞灣是高雄傳統豪宅聚落，目前亞洲新灣區新建案房價多在5字頭，幾乎都是豪宅建案，如「遠雄THE ONE」、「國城定潮」、「大船入港」等。其中，區域最高價為「定潮」目前實登已到55萬元、「遠雄THE ONE」也有54.37 萬元。

部分中小坪數大樓如「崑庭敦峰」、「京城新世界」等，成交價落在35~45萬元，而屋齡10~20年大樓，價格落在2~3字頭。

江炳賞分析，亞灣2.0未來將引進更多人才，帶動周邊住宅需求，不過從投資到成型，尚需時間發酵，短期房價不會立即反應，未來也仍須看特貿三招商情況，若能引進更多大廠進駐，房價也有機會上攻6字頭。

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