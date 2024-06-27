小坪數不推做「落塵區」？17坪過來人搖頭　滿意笑：真的好用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

家中如果有落塵區，就可以在那把鞋子脫起來，不會把鞋底灰塵帶進室內。就有網友表示，買了小兩房的預售屋，由於室內空間已經不大，可又有點想要落塵區，「有人是直接不設落塵區嗎？要穿鞋時再把鞋子丟在大門口外穿鞋，這樣可行嗎？」

原PO在PTT的home-sale板上請益「小坪數要設落塵區嗎？」文中表示，他買了一間小兩房的預售屋，由於室內空間已經不大，他在考慮是否要設落塵區，擔心設了之後，可使用的面積縮小。他便詢問，是否有人選擇不設落塵區，並在需要穿鞋時，將鞋子放在大門口外穿。

貼文引發討論，意見大約各半，不少人認為可以設，「落塵區使用率比你想像得高」、「很重要，空間小了，更要乾淨整齊」、「不設落塵區，就只好放落塵墊，移來移去髒了要洗要換煩死了，室友小孩都不管室內鞋子亂丟地上一堆煩死」、「要！我室內18坪有做，非常滿意，也不算佔空間」。

有過來人則覺得根本沒差，「我沒有，鞋子進來放室內，小坪數，每天掃地機器人」、「除非落塵區有下沉設計或是二進式玄關，不然感覺效用不大」、「放個墊子就可以了，你還要特地設個空間當落塵區，室內會更顯很窄，而且要看格局，一進來就是客廳那種更不可能用落塵區」、「認真回：不用，在門外脫完拿進房內放就好」。

不過，不少有設落塵區的過來人都不後悔，「我家室內17，做落塵區鋪磚和鞋櫃汙衣櫃，不用太大但真的好用，雨傘要晾也方便。我姊家室內30幾，但沒做落塵區，鋪墊子不好看，後來也是拿掉墊子，鞋子都要脫外面再拿進去…反而不好用。還是要看你的格局適不適合規劃」、「我原本也沒有，後來住了8個月，找人來加一堵牆舒服很多，主要是不用怕有別人回家，一開門大家就看到你在幹嘛，衣服不用穿那麼整齊XD」。