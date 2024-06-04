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爸爸幫帶看房簽約！她一查房客身分嚇壞：有毒品＋殺人案前科

▲▼租屋,買房,玄關,穿衣鏡,裝潢,地毯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多屋主出租房子，最擔心的就是遇到惡房客。一名女網友表示，日前因為剛好外出，就請爸爸幫忙帶看房，而該對房客看完之後就馬上簽約。事後她一查對方姓名，才發現2人有毒品和殺人前科，讓她當場嚇死，不知道該怎麼處理。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，日前因為要外出，只好請爸爸幫忙帶看房，對方也很爽快，當下就直接簽約了，爸爸事後才通知她。因為她聽爸爸說對方身上的一些特徵，於是去查這2人的名字和身分證字號，發現這對情侶都有毒品糾紛案，而且是10幾件，甚至還有殺人案在身上。

▲▼租屋,糾紛,新成屋,回復原狀,租約,房東,扣押金。（圖／記者陳建宇攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

現在已經簽約2天了，她有到警局查詢，雖然2人不是警方通緝的名單，但她還是覺得很危險，也擔心直接報警會被怎樣，「已經教訓過我爸了」，現在不知道該怎麼做才好，感到十分焦慮。

網友看到紛紛勸說，「毀約賠訂金，送走吧」、「甲方賠償押金解約，花錢消災」、「付違約金請對方走人，然後違約金你爸付，哪有人代看房還代簽契約的，傻眼」、「真的不要租給他們，臉書的房東社團一堆慘案…其中這類最多租屋蟑螂，搞到最後還要跑法院，能賠小錢省後續的破事就是最大的萬幸了」。

還有過來人分享經歷，「千萬不要想說就租看看，之後要趕走根本很難…我們家之前就租到有問題的人（半夜鬼吼鬼叫、摔酒瓶或者去關整棟總電源），花了5萬跑法院才趕走，而且他欠繳的水電費都拿不回來」、「真的請神容易送神難，我家就是近期剛送走通緝犯的，欠租是很難不會遇到的，尤其事後如果對方突然被關你還要設法清理他的東西（不知道多久才會出來），尤其亂丟可能還會被威脅要告你們，喔對重點，警察不一定會跟你說對方被關的事實，也不會處理民事，會超麻煩，最好的方法就是先公證，真的可以避免掉很多邪門歪道。

關鍵字：租房房東毒品糾紛殺人前科

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