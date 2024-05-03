羊肉爐名店變「都更孤島」　闆娘曝：續租與否還在考慮中

▲萬華萬大路出現「都更孤島」景象。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

萬華萬大路出現「都更孤島」景象，一棟老舊透天「義村羊肉爐」兩側的房子拆光光，據了解，房東是因分配條件不如意，不願一同改建。羊肉爐老闆娘說：「房東希望我們續租，到考量到之後的施工黑暗期，可能不會在這個點繼續開了。」

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萬華萬大路出現「都更孤島」，一棟老舊透天「義村羊肉爐」豎立在中間，隔壁兩側房子拆光光，景象特殊，照片在網上曝光引發熱議。

經記者調查，該處屋齡60年，在2021年通過危老核准，基地約280坪，由臺灣金融都更公司全案管理，預計興建2棟地上12層住宅，開工日期是今年3月底。

經查謄本，房東為方姓自然人，早年就取得該房產，現在戶籍登記在北市介壽國中附近的華廈。臺灣金融都更公司副總Jeff表示：「本公司有協助該案整合，此不同意戶主要是因重建分配問題談不攏，不願參加改建。」

有趣的是，目前該案基地280坪，若加上不同意戶的40坪，基地規模可達320坪，可以不需走100%同意的危老，改走都更，也許就能避免「都更孤島」的開發囧境，地主們為何不這麼做？

Jeff解釋，考量基地規模與建築規劃等等，危老、都更後地主分回的條件差不多，加上該案已整合多年，地主們希望早日改建，因此不走都更一路。

▲該處將改建成2棟12層住宅大樓。（圖／翻攝自台灣金融都更官網）

至於夾在中間的「義村羊肉爐」，在地享有名氣，只是租客，每年只於冬天營業，現在休息中。老闆娘受訪時表示：「房東一直很希望續租，但我們覺得之後施工，會有一段黑暗期，所以可能考慮不租了，也正因知道該處要都更，在3年前就趕快在附近開了一間店，這段時間以來就是兩邊營業。」

欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示，該處緊鄰萬大國小、東園國小，距離青年公園也不遠，屬於環境不錯的學區宅，雖然距離目前的捷運站點有距離，步行到龍山寺站需15~20分鐘，但擁捷運萬大線建設利多，加上附近新案稀少，換屋動能強，估改建後每坪可達80~85萬元價碼。

▲該區老屋多，換屋動能強，新案單價估達80~85萬元。（圖／記者項瀚攝）

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