月薪5萬+信貸「買1000萬房」　全場喊翻車！過來人：價格很稀有

▲原PO想買千萬的房子，但頭期款根本不夠。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

信貸買房可行嗎？一名網友透露，好不容易存到150萬，恰好看中一間1000萬的新房，讓他超想簽下去，無奈頭期款不夠，於是有意信貸來湊錢，想問過來人怎麼看？對此，信義房屋專家表示，如果精算過開銷過得去，申請一些信貸來運用是可以的，每月有多餘的錢就先還，房貸可配合寬限期。

一名網友在臉書《買房知識家》表示，存款有150萬，月薪5萬的他，最近看中一間1000萬的房子，目前還沒殺價，想請問是否有能力購買？

原PO也拋出三條路，包括「信貸（補足頭期）+房貸」、「保單借款（補足頭期）+房貸」，以及「放棄這間，好好存頭期」。

文章曝光後，一派網友開勸，「降低你的目標，改看600萬以下的才不容易翻車」、「個人建議買6-700萬的就好，繳起來生活品質不會差到哪去」、「建議若月薪只有5萬的話，不要硬貸款買房，假設貸款700萬，本金攤利（20年）也要4-5萬，除非可以貸到40年期的，但是也會嚴重影響生活品質及家庭開支，所以小許建議您再緩緩」、「手頭上沒有多餘現金很可怕的」。

但也有人認為買下去，「如果只差一點點，跟家人借錢吧！未來有千萬元內的房子真的會更稀有」、「我2年前跟你條件差不多，我只買了800萬的房子，現在已經看不到這價格，只能慶幸當初勇敢上車了」、「多看幾間房子比較實在，找一間負擔的起的，先求有再求好，不然就找家人借一下，買了先出租」、「新青年房貸40年期，貸款一個月+利息大概2萬初」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以詢問看看新青安房貸，若不符合資格的話，想信貸買房不是不可以，它也是一種理財工具，但前提是，不要硬買，必須仔細算好每個月的開銷，如果生活能應付過來，或許可以貸一點出來。

曾敬德說，由於信貸期數比較短，原PO有錢的話，就盡量先還款，房貸可配合寬限期。