在地人嚇傻！　台南地上權住宅驚見4字頭成交

▲東區平實營區堪稱是目前台南最具指標性重劃區，也是台南東區房價天花板。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科效應發酵，台南房價愈漲愈高，東區平實營區堪稱是目前台南最具指標性重劃區，預售案最高已出現57萬元，成為台南東區房價天花板，根據最新實登，連地上權住宅也首度站上4字頭，驚呆在地人。

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台南房價高漲，東區平實營區市地重劃完成後，堪稱是目前台南最新也最具代表重劃區，隔中華路就有國賓影城、南紡購物中心、南紡置地廣場等大型娛樂、購物設施，區段相當精華，連帶新案一公開就直飆5字頭。

像是「世界·巨星」以及附近的「國泰磐雲」在預售階段已完銷，房價最高已5字頭。去年預售案「浩瀚無極」最高出現57萬元，成為該區房價天花板。

▲預售地上權案「清景麟夢公園」，根據最新實登，已成交156筆。（圖／記者張雅雲攝）

看準地段精華，首度有建商搶進台南推出地上權大樓案。去年才開賣的三地開發地產「艾美新時代」規劃22~40坪，成交價28~38.5萬元，幾乎是附近所有權建案的6折價，已經率先完銷。

根據最新實登，另一場預售地上權案「清景麟夢公園」，均價為36.23萬元，社區293戶，已成交156筆，住家成交價落在29.5~40.6萬元，為南台灣首度出現4字頭地上權大樓成交價，銷售速度也不慢。

4字頭戶別僅1戶，位於次頂樓，今年3月成交，面積39.93坪，總價1383萬元，連在地人都直呼，地上權房價都衝上4字頭，實在是太扯了。

▲南台灣首度出現4字頭的地上權住宅價格。（翻攝自實價登錄網站）

台南市代銷公會理事長佘光宗分析，該重劃區內有平實公園，旁邊有榮總台南分院，此外，附近有中山高大灣、仁德2個交流道，未來還有平實轉運站、捷運藍線等交通建設，生活機能好又有建設利多，區域預售案已經先漲起來等。

連帶推升地上權住宅價格也創高，不過也因單價愈來愈高，近期區段去化速度都不快，買氣多轉往台南外圍的3字頭區段，吸引自住客搶進。

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