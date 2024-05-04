一表揭都會區各年齡購屋趨勢　連科技人買房也遞延

▲房價飆漲，連帶科技人的購屋年齡也出現遞延現象。（圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價飆漲，買房愈來愈困難。根據聯徵中心統計資訊，近10年七都40歲以上各年齡層的購屋占比出現全面上升，其中新竹雖然30~40歲仍是購屋主力，但是40~50歲的比例成長幅度驚人，連科技人都出現購屋年齡向後遞延的現象。

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近年民眾所得跟不上房價上漲，導致買房民眾年齡明顯增加，永慶房產集團根據聯徵中心購置住宅貸款統計資訊，比較七都2013年和2023年購屋年齡占比的變化。數據顯示，雖然30~40歲仍是購屋主力，但是40~50歲、50歲以上年齡層的購屋占比已全面上升。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察2023年七大都會區40歲以下購屋的占比，新竹縣市以56%的占比為七大都會區中最高。

陳金萍分析，新竹縣市綜合所得平均數普遍高於其他縣市，主要受益於新竹科學園區就業人口薪資所得較高，購屋頭期款累積所需時間相對較短，40歲以下的購屋族群購買力優於其他縣市購屋消費者，使新竹縣市30~40歲購屋樣本占比達40.8%，為七都之中最高。

然而雖然新竹縣市年輕族群購屋占比最高，但是40~50歲、50歲以上購屋的占比也明顯增加，其中40~50歲的占比增加7.2個百分點，甚至是七大都會區中最高，顯示新竹縣市依舊受到高房價的衝擊，出現購屋年齡向後遞延的現象。

▲2013年與2023年七都購屋年齡層占比。（圖／翻攝自永慶不動產）

不只新竹，《樂屋網》調研中心經理洪安怡表示，七都中房價最高的台北市，購屋年齡向後遞延現象最為明顯。2013年台北市30~40歲購屋的占比為32%，為比例最高的購屋年齡層；但到了2023年，下降至26%。40歲以上購屋比例甚至高達64.1%，為7都最高。

新北市30~40歲和40~50歲的占比也迅速拉近，2023年的占比差距已不到1%，2023年新北市40歲以上交易占比高達指53.8%，僅次於台北市，洪安怡說：「薪資所得成長趨於停滯，房價上漲只能拉長存款期間，雙北40歲後甚至是50歲以後才購屋的占比，是全台最高。」

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