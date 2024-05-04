50萬YTR「25歲買林口房」鄰居嫌太貴　5年後賺爛：要買第3間房了

▲小象在25歲就買房了。（圖／翻攝自小象愛出門IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「小象愛出門」以拍攝旅遊、美食主題走紅，目前頻道擁有49.5萬人訂閱，今年31歲的她已經買了3間房，從年輕時打工就開始存錢，一點一滴的累積，25歲買了第一間房，當時還被鄰居勸別買，因為房價太高，但5年過去了，她從沒看過房價跌過，而當時買的房如今漲了2倍。

「小象愛出門」在Threads分享買房的經驗，打工之後就很認真存錢，畢業後當領隊帶團，存到第一桶金後，認為錢放銀行沒用，於是25歲就在林口龜山買了一間兩房預售屋，含車位總價698萬元，「160萬頭期，兩年分期付款，還比較沒有一次掏出來壓力來得多！」

她認為，買房後三年一定會再賺錢，28歲時存到第二間房的頭期款，決定買一間更大的當未來家庭的大房子，「此時第一間698萬剛交屋不到一年，已經漲到1200萬以上了」，租金已經可以抵掉房貸了，不過她沒有賣掉，「大家都說起家厝不要賣」。

鄰居得知她買房，都說現在房價很高不要買，等跌了再買，但她不後悔，「過了五年，現在我第三間要交屋了，從來沒看到房價有跌，除了戰爭才有可能吧？」她奉勸，有能力存到買（房）比租好，如果有錢但不知道怎麼投資，先去買房就對了，「會逼自己努力再努力，人都是這樣，再有壓力的環境才會想辦法成長」。

貼文曝光，掀起網友討論，「真的，我也很早買，20歲畢業身無分文開始工作，22那年訂下預售屋，但當時身上只有80萬，訂在下龜山的預售53x，很穩定很踏實」、「我也是跟妳一樣，買在A7，我當時要買的時候，身邊也是很多人反對」、「婆婆媽媽有沒有說，漲的話價差她補給妳」、「這個月接了近80組客戶真的是這樣，有買過的都一片樂觀，沒買過的還在以為會跌」、「多希望我25歲有買，現在真的1600萬只買到1+1的小房房了」。