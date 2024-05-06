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才住2個月「租客懷孕了」　房東反應驚呆！全場羨煞：地點在哪

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲租客懷孕了，原PO反應超暖心。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

許多租屋族懷孕，就怕被房東趕走或鄰居抗議。然而一名女房東表示，租客搬進來2個月就懷孕了，深怕原PO會介意，結果原PO祝賀恭喜，還想送對方消毒鍋，暖心舉止引發全場網友羨慕了，「這是什麼神仙房東！還有沒有房子要租嗎」、「原PO是仙女下凡」。

一名女網友在Dcard表示，看著新租客搬來4個多月，於是她主動LINE關心住的狀況，才得知對方懷孕了，「不曉得為什麼，或許因為自己也是媽媽，所以聽到總覺得開心又感動」，然而租客卻很擔心原PO會介意。

對話中，女房客說搬進來2個月有孕，預產期是10月，原來是當初簽約有說好，只有2位大人與1隻貓入住而已，未來將多一位新成員，就怕影響其他租客。聞言，原PO驚訝回應恭喜，並強調完全不介意，甚至想要送消毒鍋給租客。

文章曝光後，引發6千多名網友暖讚大喊，「你真的超暖心的！懷孕真的會擔心，我之前接家教一兩個月而已就發現懷孕，也是超不好意思的」、「你是好房東耶，真羨慕」、「租屋地點在哪裡！想去租了」、「如果每位房東都那麼好世界就和平了」。

有網友也解釋，「有的房東不願意租給有嬰兒的（包括小孩），因為鄰居或者租客一點點聲音都受不了，所以才問妳會不會介意」、「上次有人也是懷孕，房東女兒是想趕人走，而且單純是她討厭小孩」「公寓或透天比較沒差，如果是套雅房的租屋就有可能會拒絕嬰兒，我的租客如果有懷孕都會自行告知要退租」、「好房東～之前才看到有人告知懷孕，結果被房東女兒聯合自己父母趕出去」、「我以前找租屋時是懷孕狀態也曾被拒絕，房東說有小孩不行」。

有過來人也感動分享，「我們房東也是知道我懷孕，直接要我下次繳房租扣掉6000元，說要給小朋友紅包」。

關鍵字：房東房客租屋懷孕

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