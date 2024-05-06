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獨居妹遇「陌生男狂轉門把」嚇傻！1壞習慣驚呆全場：妳太誇張

飯店房間門鎖，飯店門扣鎖，飯店房門旋轉鎖 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO發現有人亂轉她房間的門把。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

獨自在外租屋有許多隱藏的危機需要注意，尤其是女性。一名女網友透露，最近中午在家玩遊戲，突然發現有人轉動她的房間門把，一直試圖要進到房間內。由於他們公寓的大門通常都不會鎖，她出門也常常沒鎖房間的門，沒想到現在就碰到這情況，因此提醒大家要小心。文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，近日中午待在家裡，正在床上準備玩遊戲時，餘光瞄到房間門把正被人轉動，似乎有人想要進來。她嚇得急忙詢問「誰？外面是誰？為什麼要動我的門？」並透過貓眼想看門外狀況，可是卻沒有看到人，猜測對方隱匿在視線死角處。

這時一名陌生男子在門外聲稱，自己是樓下鄰居，因為他們的水滲透到樓下樓層，接著又說自己是水電工，所以要入內修水電，不斷要求她開門。原PO聽到覺得很奇怪，表示沒有接到要修水電的消息，且即使如此，對方也不該亂開門，接著她打給房東求助，陌生男才急忙離開。

原PO透露，他們公寓的大門通常都不會鎖，因此她能鎖的只有自己的房門，但因為她自認房間很亂也沒有美色，所以出門常常沒鎖門，沒想到就遇到這個狀況，「我現在真是細思極恐，都懷疑自己房間是不是早就偷偷被裝了針孔攝影機」，好奇自己是不是應該要有自保的方法，也提醒大家獨居在家一定要記得鎖門。

不少人看傻表示，「超恐怖的！自己一個人住真的要更注意安全」、「超級可怕！！真的趕快去加鎖或報警，他現在已經知道妳住這裡，加上沒得逞，可能沒機會再跑回來欸」、「自己一個人住一定要鎖門啦！而且一道鎖可能還不夠，妳太誇張了，怎麼敢出門都不鎖門？在外面租屋最重要的就是保護人身安全」、「細思極恐欸，妳在房間裡，他還堅持要進去，目標可能就是妳」。

▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

▲許多網友提醒，陌生男可能是慣犯。（示意圖／記者周宸亘攝）

也有網友懷疑是慣犯，「建議直接搬家，他可能已經進去很多次了，也了解妳生活習慣，知道妳住哪、長什麼樣子，下一步可能就是襲擊妳，或是在沒鎖的公寓大門等妳、在樓梯等妳」、「好誇張欸，覺得妳去警局備案一下，搞不好他是慣犯欸」、「真的好危險…門外沒有監視器之類的嗎？如果可以在房間內也放一台，換衣服的時候蓋起來就好，說不定他已經趁妳不在的時候進去過好幾次了」。

還有人建議，「去買阻門器（百元以下就有）！出去旅遊也可以放在門上，以防有人開門！」「拜託請房東將樓層大門和房屋大門上鎖，妳的房間門鎖也一定要加強！安全有疑慮怎麼住得下去？若能撥出預算，建議妳自費改裝密碼鎖，獨自租屋要非常謹慎！」「建議妳買門擋+防身噴霧，最近多跟家裡報備行程，或是睡前在門把掛馬克杯」。

關鍵字：租屋安全獨居女性門把慣犯

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